Roberto Gómez fue separado del bloque legislativo del movimiento Creo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Roberto Gómez, asambleísta por la provincia del Guayas, fue separado del bloque legislativo del movimiento Creo. Así lo informó la organización política la tarde de este lunes 3 de febrero del 2020.

A través de un comunicado, se indicó que el legislador ha mantenido durante los últimos meses una posición “irrespetuosa e inaceptable”, de manera pública, en contra del Jefe de la bancada legislativa y representante de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, Luis Pachala.



“Este comportamiento no se ajusta a los principios y valores, que defiende e impulsa nuestro proyecto político. Por ello nos vemos en la obligación de informar al país que el legislado ha sido separado de nuestro bloque legislativo, por lo cual, su accionar político dentro y fuera de la Asamblea Nacional, representará solo a su criterio e intereses particulares”, reza el documento.



César Monge, presidente nacional de Creo, dijo a este Diario que fue el propio Guillermo Lasso, líder máximo de la agrupación, quien “puso sobre la mesa” el análisis de la separación de Gómez.



“En Creo hay amplio espacio para disentir, para discrepar, yo he discrepado con Luis, él ha discrepado conmigo (…) eso es natural dentro de una familia, lo que no puede suceder es que yo tome las instancias públicas para de manera irrespetuosa arremeter contra una determinada autoridad, eso no tiene lugar”, contó.



Aunque Monge no especificó las posibles causas que llevaron a Creo a tomar esta determinación, en las últimas semanas se han registrado discrepancias entre Gómez y Pachala.



Gómez había acusado que la bancada de Creo se había entregado al morenismo. Pachala, en respuesta, negó aquello y más bien aseguró que fue Gómez quien se acercó al correísmo y socialcristianismo.



Monge afirmó que la separación del bloque fue una decisión política y que también se hará un análisis a nivel orgánico para decidir si se lo separa o no del movimiento puesto que está adherido.



La separación surge luego de que Creo también anunciara que se rompió el acuerdo legislativo con Alianza País y otras bancadas. Monge negó que la situación de Gómez signifique una debilidad para el grupo.



Lasso envió un mensaje: “El interés común está por encima de la familia. Cuando di un paso adelante lo hice por el interés común de los ecuatorianos, jamás seré cómplice de los errores de quien siendo sobrino político confunde la religión con la política y sus obsesiones en causas de un cruzado del siglo 21. Lo lamento mucho en lo familiar”.



Este Diario intentó comunicarse con el legislador para obtener una versión sobre la decisión, pero hasta las 15:40 de este lunes no se obtuvo respuestas.