En la ONU la gente se rió 'conmigo' pero 'no de mí', dice Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el miércoles 26 de septiembre del 2018 que los dirigentes que asistieron a su discurso en la Asamblea General de la ONU se rieron con él, y no de él.

“Dije que nuestro país era más fuerte que nunca y es verdad. Escuché risas y reaccioné diciendo que no esperaba esa reacción”. “Y nos reímos juntos ” , dijo Trump en conferencia de prensa.



“Los medios falsos dijeron que la gente se rió, no se rieron de mí”. “La gente pasó un buen momento conmigo”, afirmó.



“Lo estábamos haciendo juntos. Pasamos un buen momento. Respetan lo que he hecho. Estados Unidos es respetado otra vez”, cuando antes “no era respetado”, aseguró.



El martes 25 de septiemnbre, el presidente estadounidense comenzó su discurso alabando a su gobierno por lo que ha logrado desde comienzos de 2017.



“En menos de dos años, mi gobierno logró más que cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país” , se felicitó, y se escucharon algunas risas.



Trump hizo una pausa. “Es tan cierto”, insistió, provocando entonces muchas carcajadas.



“No esperaba esta reacción, pero está bien”, dijo sonriendo el presidente, antes de enumerar la larga lista de lo que considera sus éxitos de gobierno.