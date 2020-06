Río de Janeiro anuncia plan de reapertura gradual

LEA TAMBIÉN

La Alcaldía de Rio de Janeiro anunció un plan gradual de apertura económica a partir de este martes 2 de junio de 2020, que prevé la reanudación de actividades como cultos religiosos y deportes acuáticos en la playa sin aglomeraciones.

El alcalde Marcelo Crivella afirmó que el plan, que prevé seis fases hasta una “ vuelta a la normalidad en agosto, fue aprobado por unanimidad por el comité de científicos que lo asesora y podrá ser revertido si es necesario



“Por primera vez no tenemos fila (para acceder) a camas de cuidados intensivos” en el sistema público de salud de la ciudad, afirmó en una conferencia Crivella, que también es pastor evangélico.



La tasa de ocupación de los lechos de cuidados intensivos destinados a pacientes con covid-19 es de 87%, según datos de la Alcaldía.



La ciudad de Rio de Janeiro -capital del estado homónimo, donde las medidas de cuarentena parcial rigen desde fines de marzo- acumula 3 671 muertes y más de 30 000 casos confirmados del nuevo coronavirus.



La fase 1, que se inicia el martes 2 de junio permitirá la apertura de iglesias, que deberán respetar medidas de higiene y distanciamiento para evitar el contacto entre los fieles.



También estarán permitidos los deportes acuáticos individuales en la playa (como surf y natación) y las personas podrán ejercitarse en la avenida costanera -como muchos vienen haciendo a pesar de la recomendación de quedarse en casa-, pero los bañistas no podrán permanecer en la arena.



“El comercio en las calles todavía no podrá abrir sus puertas, con excepción, por ejemplo, de las tiendas de automóviles y decoración”, informó la Alcaldía.



Los restaurantes, bares y cafés continuarán operando apenas bajo el sistema de entregas a domicilio.



Las escuelas volverán a operar presencialmente a partir de julio -aunque con restricción de número de alumnos- y en agosto la ciudad volverá a un “nuevo normal”.



Crivella pidió que los ancianos y personas con factores de riesgo se queden en casa.



La flexibilización de las medidas ya se vienen aplicando en varios estados y municipios, que en Brasil tienen poder de decisión en cuestiones sanitarias.



En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, los sectores contemplados en un plan de flexibilización anunciado la semana pasada solo podrán abrir sus puertas después de que la alcaldía apruebe sus propuestas de funcionamiento.



Brasil es el cuarto país con más muertos por coronavirus, con casi 30 000, y es el segundo con más casos confirmados, con más de 500 000.



Este lunes, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, afirmó que la situación en algunos países sudamericanos, entre ellos Brasil, con un alto aumento de los casos, “está lejos de ser estable”.



“No creo que hayamos alcanzado el punto culminante de los contagios y, de momento, no puedo predecir cuándo se alcanzará” , declaró.