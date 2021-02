El cauce del río Guataxí se estabilizó, tras el represamiento ocasionado por el  deslizamiento de magnitud en Chunchi

El caudal del río Guataxí, también conocido como Picay, empezó a fluir con normalidad la mañana de este jueves 18 de febrero del 2021, tras el represamiento ocasionado por un deslizamiento de gran magnitud. Según reportes del Cuerpo de Bomberos el embalse se redujo gradualmente en los últimos tres días.

“El Guataxí es un río de montaña y el caudal depende de las lluvias en la parte alta de los cerros, como no ha llovido el caudal se redujo”, dijo Germán Naranjo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Chunchi.



Según él, la reducción del caudal también ayudó a socavar el material acumulado en el sector de la comunidad Huataxí, donde hubo un represamiento. “El río estuvo represado dos días (desde el viernes 12 de febrero), luego el agua empezó a arrastrar el material acumulado, por lo que no fue necesario dinamitar el área”, contó Naranjo.



Desde el lunes, 15 de febrero, el agua empezó a arrastrar animales muertos, lodo y palizada, sin embargo, no se registraron nuevas pérdidas.



Un equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas también ingresó al sitio. Con maquinarias pesadas los operarios ayudan a retirar el material arcilloso que obstaculizaba el paso del agua.

.@Riesgos_Ec, junto a entidades de respuesta, realizamos constante monitoreo en la zona afectada por el deslizamiento en #Chunchi. Se reporta disminución del represamiento y caudal del río Guataxi #GestiónDeRiesgosEnAcción pic.twitter.com/6PbFDhKRfq — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) February 18, 2021



En un informe técnico que levantó el personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias se indica que la superficie afectada suma un total de 115 34 hectáreas. La mayor parte del terreno estaba destinado a la ganadería lechera y también estaban edificadas 30 viviendas que se destruyeron completamente.



Los técnicos también determinaron que 150 reses murieron en el deslizamiento y otros 100 animales que lograron ser rescatados fueron trasladados al Colegio Técnico Chunchi y en una propiedad privada. El Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó a los productores afectados balanceados y ensilaje la alimentación de sus animales.



“Las entregas continuarán mientras los animales son reubicados”, informó el MAG en un comunicado de prensa.



En los refugios temporales permanecen alojadas 89 personas damnificadas, entre ellos 31 adultos mayores. Otros 446 ciudadanos que fueron evacuados por precaución el primer día de la emergencia ya retornaron a sus hogares.



Ellos fueron capacitados en prevención de riesgos y sistemas de alerta temprana para salir de sus hogares en caso de una eventual crecida del río Chanchán, formado por los afluentes del río Guataxí y Guasuntos.