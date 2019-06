Óscar y Valeria, los rostros detrás de la tragedia en el río Bravo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La imagen de los cadáveres de un padre junto a su pequeña hija a orillas del río Bravo, en la frontera de México con Estados Unidos, ha estremecido al mundo esta semana. La desgarradora fotografía pone el foco sobre la política de endurecimiento de las regulaciones migratorias por parte del presidente de EE.UU. Donald Trump.

Pocos días después de la divulgación de la fotografía que ha dado la vuelta al mundo, se dio a conocer otra imagen en la que Óscar Alberto Martínez y su pequeña hija Valeria aparecen juntos. En esta ocasión, Valeria acababa de cumplir un año y se la ve sentada sobre las piernas de su padre, mientras ambos miran hacia la cámara y sonríen.



Martínez era un solicitante de asilo salvadoreño de 26 años y Valeria, su pequeña de 23 meses. Ellos se ahogaron el domingo 23 de junio de 2019 cuando trataban de cruzar de México a Estados Unidos a través del río Bravo.



Naciones Unidas reclamó este jueves 27 de junio a los países medidas para proteger los derechos humanos de los refugiados y migrantes, tras la muerte de Martínez y su pequeña hija.

El miércoles 26 de junio de 2019, los cuerpos fueron entregados a los familiares del padre migrante salvadoreño y su hija, a la espera de ser enviados a su país de origen, en el municipio de Matamoros, en el estado de Tamaulipas (México). Foto: EFE



"Cuando lo vi, casi rompí a llorar, porque esto no puede estar sucediendo. No podemos tener a más gente que muera porque deciden emigrar a otro país", dijo la presidenta de la Asamblea General la ONU, María Fernanda Espinosa, durante una conferencia de prensa.



Para el secretario general, António Guterres, la imagen de los cuerpos del salvadoreño y su hija "simboliza trágicamente la desesperación a la que se enfrentan muchos individuos y familias en busca de una vida mejor", según su portavoz, Stéphane Dujarric.



Tanto Espinosa como Guterres subrayaron que la fotografía es un nuevo recordatorio de la necesidad de que haya una mejor gestión de los flujos de refugiados y migrantes y de que se garantice el respeto de sus derechos humanos.



"Creo que estas tragedias, estas tragedias tan dolorosas, requieren respuestas contundentes", apuntó Espinosa, que alabó los planes que ya están poniendo en marcha México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica y que llamó a combatir el tráfico de personas.



Según Dujarric, el jefe de Naciones Unidas considera que estas muertes en la frontera entre México y EE.UU. recuerdan que el flujo de migrantes y refugiados tiene que ser gestionado por los países de origen, tránsito y destino y que los derechos básicos y la dignidad de esas personas tiene que ser respetada.



Preguntada por la separación en Estados Unidos de menores inmigrantes de sus familias, Espinosa recalcó que eso "no debería estar pasando" y apuntó que se trata de una cuestión que va más allá de lo migratorio y que afecta los derechos humanos.



"Las personas en tránsito son seres humanos, así que les corresponde tener garantizados sus derechos fundamentales", insistió.