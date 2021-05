Un hombre rifa su auto para pagar deuda en clínica donde está internado su suegro por covid-19

José Luis Espinoza Domínguez rifó su auto para conseguir dinero y así pagar los gastos de su suegro, Pablo Laura Yáñez, quien fue internado tras infectarse de covid-19 en Perú. El paciente de 71 años se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica privada.

El Comercio de Perú publicó el caso el lunes 3 de abril del 2021, en donde informa que nueve de los 14 integrantes que residen en la misma vivienda que José Espinoza se contagiaron de covid-19. “Hemos salido la mayoría (del coronavirus), pero mi esposo no logró recuperarse”, dijo Carmen Vásquez, esposa de Pablo Laura.



Los gastos por la hospitalización del padre de su pareja motivaron a que Espinoza buscara otra forma de obtener el dinero para cubrir la cuenta en la clínica, que asciende a más de 220 000 soles (USD 57 667 al cambio de este lunes).



El hombre narró cómo optaron por rifar su automóvil. "Decidimos, a la falta de dinero. Ya no había de dónde. Recibí ayuda de todas las amistades, las familias".

Sin embargo, su intento aún no es suficiente para afrontar los gastos. "No estamos logrando cubrir la totalidad. Hemos llegado vender 1 350 tickets, que son las bolillas que hemos ingresado al ánfora, y hemos recaudado cerca de 70 mil soles (USD 18 348)”, detalló.



En Perú, las hospitalizaciones de pacientes con covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) van en aumento. A esto se suma la cantidad de mortalidad por la enfermedad.



La agencia EFE detalla que Perú sufrió en abril su mes más mortal de toda la pandemia del covid-19. Si marzo sobrepasó los 5 267 fallecimientos confirmados por la enfermedad, abril registró casi el doble con 9 458, de acuerdo con los reportes del Gobierno.