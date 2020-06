¿Se arriesgaría a organizar reuniones el Día de Padre? Infectólogo alerta ante propagación del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los festejos del pasado domingo 10 de mayo del 2020, fecha en la que se celebró el Día de la Madre en Ecuador, incidieron en el aumento del número de casos de covid-19, en Quito. Así lo afirmó en esta semana el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Los contagios recién se registran a las tres o cuatro semanas luego desde que la persona se infecta. Este domingo 21 de junio se conmemora el Día del Padre, por lo que los expertos alertan sobre los peligros de acudir a reuniones. En semáforo amarillo hay flexibilidad para que las personas se movilicen para trabajar, no para festejos.

Una fiesta o una reunión, con personas que no están habitando cotidianamente en una casa multiplica las posibilidades de contagio, por el contacto con quienes pudieran estar infectados sin saberlo. Además por la suma de 'carga viral', concentrada. También, aunque se use mascarilla, a mayor tiempo conversando con otro, mayor es el peligro.



Hasta este viernes 19 de junio del 2020 se registran 5 271 casos confirmados en Quito de un total de 5 765 reportados en la provincia de Pichincha. Es decir, la capital concentra la mayor cantidad de diagnósticos positivos en esta localidad de la Sierra ecuatoriana, según datos oficiales.





Uso de la mascarilla



Byron Nuñez, infectólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador (UCE), aseguró a EL COMERCIO que en estas fechas las personas deben reforzar los protocolos de bioseguridad. Así, si los hijos deciden visitar a sus padres debe acudir con mascarilla; no deben quitárselas durante la estancia en el hogar, ya que vienen de otros sectores y pueden haberse contagiado y traer la enfermedad.



Por ejemplo, recordó que hay personas asintomáticas o que no presentan síntomas, por lo que hay que extremar los cuidados. Además deben realizarse una desinfección total antes de ingresar a la casa. Mucho más si viven en sectores con mayores casos o con más exposición al virus.





Higiene de manos



Si acude a la vivienda de sus padres debe practicar constantemente el lavado de manos. No solo quien viene de afuera sino quienes están dentro del hogar. El uso de agua y jabón, de alcohol o de gel antibacterial es necesario para evitar una infección de este tipo.





Distanciamiento físico



La distancia física de un metro y medio es importante, ya que el virus puede llegar a cerca de dos metros cuando una persona tose o estornuda, pero también cuando habla, por lo que hay que prevenir. Una distancia física no implica distancia emocional, hay que explicar a los padres el momento que se vive y lo vulnerables que son debido a su edad avanzada.





Desinfección de superficies y ventilación de lugares cerrados



La limpieza de las superficies es vital para evitar una infección por coronavirus. En estudios internacionales se explica que el virus puede permanecer más de seis horas en materiales como la madera o el hierro, por lo que la desinfección con agua y jabón u otros productos es importante en los hogares; más cuando reciben visitas de personas de afuera.



Además es necesario abrir las ventanas para que haya una mejor ventilación.





Cuidados a grupos vulnerables



Las medidas de protección deben aumentar si se visita a un adulto que tiene patologías catastróficas o crónicas, como males cardíacos, respiratorios, diabetes o hipertensión. Ellos son parte de los grupos vulnerables y pueden enfermarse gravemente por covid-19; incluso pueden fallecer.



Además, Byron Núñez insistió en que los adultos mayores de 65 años también tienen mayores riesgos. En Ecuador, por ejemplo, están en el tercer lugar de contagios con el 16,2% del total. Si la persona está en esa condición no debe acudir a su casa, por lo que puede optar por una llamada telefónica o una videollamada. “Es lo más recomendado”.



En el Día del Padre -dice- es preferible practicar las ‘tres C': “no estar en lugares concurridos, no permanecer en sitios cerrados por mucho tiempo y no estar cerca de otras personas”, enfatizó Nuñez.