El riesgo país de Ecuador cayó 643 puntos en un día

El riesgo país, que mide las probabilidades de un Estado de pagar su deuda pública, se redujo.

El indicador bajó de 2 813 registrado ayer, 31 de agosto del 2020, a 2 170 puntos hoy, una baja de 643 puntos en una sola jornada.



Mientras más alto el riesgo país, más costoso le resulta a una nación conseguir financiamiento.



El riesgo país llegó a su punto más alto en este año el 23 marzo pasado, cuando llegó a 6063 puntos, en medio de temores de acreedores por un eventual 'default' de los bonos 2020, que no se llegó a dar. El país saldó el capital de esos papeles; luego, el indicador fue bajando.



Ramiro Crespo, analista económico, ha señalado que la baja está influenciada por el anuncio de Ecuador, efectuado la semana pasada, de haber llegado a un acuerdo, a nivel técnico, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa con el organismo inyectará 6 500 millones en financiamiento para los próximos 27 meses.



Otro factor fue el cierre de la negociación de bonos alcanzada el pasado lunes.

Adicionalmente, Standard and Poor´s Global Ratings elevó su calificación de la deuda soberana de Ecuador a 'B- / B' desde 'SD / SD' (default selectivo). "La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable", dijo la firma.



Además, asignó una calificación de 'B-' para unos USD 16 500 millones de nueva deuda en los tres bonos canjeados esta semana, incluidos los bonos por intereses no pagados desde abril pasado.



Al mismo tiempo, elevó a B- la calificación del bono social emitido por el país a inicios de este año para financiar un programa de vivienda, el cual tenía una cifra de CCC-.