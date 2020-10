El periódico GlobalMarkets nombra a Richard Martínez como ‘Ministro de Finanzas del Año en América Latina’

LEA TAMBIÉN

Richard Martínez, extitular de Economía en Ecuador, fue elegido como ‘Ministro de Finanzas del Año en América Latina’ por el periódico GlobalMarkets. La noticia se dio a conocer el miércoles 14 de octubre de 2020.

El medio es una publicación ideada para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y se distribuye en las reuniones de estos entes, además de las del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Asiático de Desarrollo.

En una carta enviada al exministro, el editor general de GlobalMarkets, Toby Fildes, escribió: "A principios de este año, usted ha hecho mejoras significativas a la situación fiscal que usted heredó cuando asumió el cargo".



La carta añade que "es entendible que Ecuador, que depende de los precios del petróleo, con limitada capacidad monetaria y todavía enfrentando problemas fiscales y un complicado panorama político, haya tenido que apelar a los tenedores de bonos por alivio con la llegada del covid-19".



"La manera en cómo Ecuador manejó la reestructuración de bonos fue sorprendente para muchos observadores", añadió Fildes. "Al llegar a un acuerdo en tiempo récord, que permitió al país seguir adelante en las negociaciones con China y el FMI. Rara vez un ministro de Finanzas ha impresionado a tantos sectores del mercado de bonos mientras ha pedido un alivio de miles de millones de dólares en pagos".



"Sin embargo, el de Ecuador no fue un triunfo fácil. Los tenedores de bonos lo han descrito a usted como un negociador duro, pero alguien justo y serio que no juga con los acreedores. Y Ecuador se mantuvo firme al encarar a acreedores disidentes, incluso cuando algunos recurrieron a medidas legales de último recurso para bloquear la reestructuración".



La reunión anual de premiación de GlobalMarkets no se llevará a cabo de manera presencial este 2020, debido a la pandemia de covid-19. El exministro tendrá que enviar un video de aceptación del premio para una ceremonia de carácter virtual.



Tras su renuncia al Ministerio de Finanzas, Martínez anunció que comenzará a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo. "La salida está atada a un compromiso con el país hacia futuro, enmarcada en la invitación que ha hecho el presidente del BID al Ecuador para que se sume al equipo que ha estado conformando. Es un honor como ecuatoriano y un reconocimiento al país por lo que ha venido haciendo para que Ecuador tenga una posición estelar en organismos internacionales", dijo Martínez en un evento el pasado 7 de octubre de 2020.