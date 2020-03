Mecanismo para focalización de gasolina extra estaría listo en mayo o junio del 2020

LEA TAMBIÉN

"Yo soy muy optimista a que el país este año va a contar con un mecanismo de focalización (de combustibles)", dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en una entrevista en Ecuadoradio, al referirse este miércoles 11 de marzo del 2020 a la decisión del Gobierno de no incluir a los precios de los combustibles, dentro de las medidas económicas anunciadas la noche del martes por el presidente de la República, Lenín Moreno.

La noche del martes 10 de marzo, el Primer Mandatario anunció tres acciones para enfrentar la crisis por el covid-19 y la caída del precio del petróleo. Estas incluyen medidas como ajuste al gasto y al tamaño del Estado, nueva deuda y alza del 0,75% de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta en algunas empresas, aunque se especulaba sobre un posible ajuste a los precios de los combustibles.



"Con respecto al precio de las gasolinas no se tomó ninguna decisión porque se ha venido trabajando en un proceso de diálogo, ha tardado un poco más de lo que queríamos, pero valoramos ese esfuerzo", dijo Martínez. Además se refirió a las conversaciones con distintos sectores para un sistema de focalización de subsidios.



Ese grupo de trabajo está compuesto por transportistas, gremios artesanales, empresariales; representantes de las comunidades indígenas, estudiantes, organizaciones sociales, etc. “Es una mesa que tiene que ser escuchada y no vamos a quebrar el diálogo. Vamos a dialogar para implementar esta medida (focalización de subsidios)", señaló.



Según el funcionario de Estado, la noche del martes 10 de marzo, el Presidente de la República pudo tomar una decisión ya que había la oportunidad de liberalizar el precio de la gasolina, lo cual significaría, con el precio del petróleo actual, una reducción de los costos del combustibles, "pero este grupo de trabajo pidió que se respete el proceso de diálogo", aseguró.



El Ministro habló de la posible implementación de un sistema dentro de las gasolineras del Ecuador que, mediante identificación de placa y de identidad, establezca específicamente qué persona puede o no recibir el subsidio.



Al respecto, Martínez dijo que "en un par de semanas ya se abrirá el proceso de contratación del sistema informático y el sistema de centralización de data. Hemos recibido muchas propuestas, algunas son por ejemplo, con el mecanismo de una tercera cédula, que es un chip que se coloca en el parabrisas del vehículo, otro es con la huella, con cédula de identidad, etc.; hay todos estos mecanismos, pero para que funcionen se necesita el sistema de centralización de una base de datos, y esa base debe tener un sistema dentro de las gasolineras".



"Nosotros prevemos que hasta finales de mayo o junio ya vamos a tener un sistema que empiece a implementarse, es decir, esto tiene que ir por fases. Hay que hacer pruebas piloto en algunas ciudades, algunas zonas, ver cómo está funcionando, identificar posibles fugas y controlarlas. Luego ya hacerlo a nivel nacional. Además, hay que entregarles un software a todas las estaciones de servicio", dijo en la entrevista.



"Yo soy muy optimista que el país este año (2020) va a contar con un mecanismo de focalización de combustibles. La virtud es que si se implementa en la gasolina, luego se puede trasladar a otro tipo de combustibles que es más complejo, como el diésel", agregó.