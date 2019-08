Richard Martínez explicó cómo funcionarán los bonos por  compensaciones para los jubilados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, detalló este jueves 8 de agosto del 2019 en una entrevista en Radio Quito, algunos puntos del acuerdo alcanzado el miércoles 7, que puso fin a la huelga de hambre que un grupo de maestros jubilados inició en Quito el 23 de julio pasado. La medida de los pensionistas, que posteriormente se replicó en otras ciudades, buscaba presionar al Gobierno para que pague las compensaciones jubilares en efectivo y no en bonos, como era la propuesta del Régimen.

Finalmente los jubilados aceptaron los bonos ofrecidos por el Gobierno. Al respecto, el ministro Martínez precisó el proceso con el que se realizará el pago de estas compensaciones jubilares.



El funcionario aclaró que pensiones y compensaciones jubilares son dos cosas distintas. Y que hay tres grupos de jubilados que recibirán las compensaciones.



Estas "compensaciones jubilares son las bonificaciones que un funcionario público recibe cuando se jubila, que puede llegar, en algunos casos por ejemplo a USD 53 000. En promedio está en USD 50 000 por cada jubilado". Sobre este monto había una deuda, dijo Martínez.



En cuanto a las pensiones jubilares, que son los pagos que realiza el IESS mes a mes a los jubilados,"esas están completamente al día", afirmó.



El Secretario de Estado dijo que el Gobierno de Lenín Moreno recibió un paquete de compensaciones jubilares no canceladas, pero generadas en el anterior Régimen de Rafael Correa por USD 1 200 millones. "Esto ofreció el Gobierno anterior pero nunca dijo de dónde se iba a pagar", mencionó.



"Esta deuda viene de mucho antes, desde el 2011, con corte a mayo del 2017, la deuda ascendía a USD 1 200 millones. También había un grupo de jubilados del 2008, 2009 y 2010 que estaban impagos".



"Esos USD 1 200 millones corresponden a 23 000 jubilados de los cuales ya hemos pagado a 13 000 jubilados, un monto de USD 50 000 por jubilado. Y de los USD 1 200 millones (de deuda) ya hemos pagado USD 700 millones".



Para Martínez, otro tema importante que explicar es que dentro de los jubilados impagos por compensación hay tres grupos.



Un grupo corresponde a las personas que ya cumplieron los 70 años, que se jubilaron obligatoriamente o que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedades catastróficas, este es el segmento de jubilados priorizados.



El segundo grupo corresponde a aquellas personas que se jubilaron voluntariamente, es decir que tenían menos de 70 años. Y el tercero es el de los ciudadanos jubilados del 2008, 2009 y 2010 "que recibieron una compensación pero que esa compensación no totalizaba lo que debían haber recibido. En algunos casos llegaba a USD 12 000, máximo USD 18 000, y hay que completar ese saldo".



¿Cómo se hará el pago de estas compensaciones?



En efectivo



El titular de Finanzas señaló que al grupo más vulnerable, es decir, los jubilados que tienen más de 70 años o que padece alguna enfermedad catastróficas o alguna discapacidad, se le pagará en efectivo, durante este 2019.



El funcionario afirmó que hay un presupuesto de USD 360 millones para el pago de estas compensaciones. De los cuales, USD 120 millones en efectivo para las personas priorizadas. Y los USD 240 millones restantes, en bonos que se entregarán a los otros grupos.



En un inicio había un calendario de pago previsto desde agosto hasta diciembre del 2019, en el que unas personas iban a recibir todo el monto durante este mes y otras en el transcurso de los meses restantes.



La propuesta generaba preocupación entre los jubilados que iban a cobrar después de agosto. Por ello se llegó al acuerdo de que se les pague a todos desde este mes hasta diciembre, pero en partes.



"Vamos a pagarle mes a mes a los 1 200 jubilados del grupo priorizado, pero les vamos a pagar la cuarta parte del valor que le corresponde a cada uno hasta completar el monto total".



Al respecto, el Ministro hizo un ejemplo: si una persona tenía previsto USD 50 00 este mes, recibirá USD 12 500 en agosto, 12 500 en septiembre, 12 500 en octubre y 12 500 en noviembre. "Para que nadie tenga que esperar hasta diciembre para recibir a toda su compensación. Es decir, les pagamos a todos los 1 200 jubilados priorizados pero cada mes un cuarto del pago total... con lo ya puede empezar a pagar algunas cosas y programar mejor su tratamiento de salud", dijo.



Martínez, además, señaló que a este grupo de pensionistas también se hizo una modificación presupuestaria. "En un inicio habíamos considerado USD 110 millones solamente para (los jubilados de los ministerios de) Educación y Salud, pero hay otros ministerios que tienen poquitos jubilados y ellos se iban a quedar afuera, entonces sumamos USD 10 millones y les pagamos a todos, porque no era justo".



En bonos



Quienes recibirán el pago en bonos son las personas que se jubilaron voluntariamente y tienen menos de 70 años. Muchos se resistían a recibir su compensación en bonos en base a malas experiencias del pasado, contó el Ministro.



"Nos sentamos con ellos y se estructuró un bono diferente al del 2015. Se hizo un bono más comercial, mucho más líquido, mucho más atractivo, incluso para el mismo jubilado", dijo.



Por ejemplo, si un pensionista tiene 69 años tendrá el bono para un año, hasta llegar a los 70. El de 68 años tendrá un bono de dos años, y así sucesivamente. Un jubilado de 60 años tendrá un bono de 10 años y tal vez se interese mantener la inversión de ese bono, dijo.



¿Cómo funcionarán estos bonos?



El Ministro señaló que los bonos por las compensaciones jubilares son documentos de un valor establecido que se puede comercializar en la bolsa de valores y así obtener el efectivo, o pagar créditos en Biess o mantenerlos y recibir mensualmente un pago por intereses.



Por ejemplo, Martínez estimó que si un jubilado tiene un bono para 10 años por USD 53 100, al final de los 10 años esa persona va a recibir el capital, los USD 53 100, y cerca USD 27 000, más o menos, en intereses. "Totalizando llegará a unos USD 80 000 en ese tiempo", calculó el Ministro.



Según el titular de Finanzas, el pago de intereses por el bono será mensual. El jubilado de este ejemplo recibirá cada mes, por los 10 años, USD 230 de interés. "Hay muchos jubilados que dicen a mí sí me interesa". Esta es una forma de ahorrar, agregó Martínez.



"Hicimos todo lo necesario para que el bono sea extremadamente transable y que el mercado tenga apetito por este bono". Sin embargo, si una persona decide quedarse con el documento, recibirá mensualmente los intereses correspondientes al monto y cuando el jubilado cumpla los 70 años lo liquida, y recibirá el capital completo, reiteró el Ministro.