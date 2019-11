Martínez pide dejar la demagogia en el análisis de la Proforma y de la Ley Económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hizo un llamado a la Asamblea y a los grupos que son parte del diálogo sobre los subsidios a los combustibles a que realicen un análisis técnico y profundo de la Proforma 2020 y de la Ley de crecimiento económico "dejando de lado la demagogia".



"El tema de los subsidios es clave para la sostenibilidad fiscal del país. Aunque no podremos tener los USD 1 500 millones de ahorro que esperábamos por reducción de subsidios estamos trabajando para alcanzar una propuesta que permita por lo menos USD 650 a 700 millones", dijo este martes 5 de noviembre del 2019 en una entrevista en Radio Quito.



Martínez calificó la Pro forma 2020 como una herramienta que ayudará a encontrar equilibrios y destacó como puntos claves del documento la reducción del gasto en salarios en 4,8% y de 10% en bienes y servicios de consumo (arriendo, servicios básicos, entre otros); además del esfuerzo fiscal para aportar a la seguridad social.



En la Proforma del próximo año, Finanzas plantea USD 2 000 millones para la seguridad social. De ellos, USD 1 500 millones son para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (aporte del 40% a las pensiones, seguro campesino, entre otros), USD 440 millones para la seguridad social de la Fuerzas Armadas (ISSFA) y USD 130 millones para la seguridad social de la Policía (ISSPOL).



Sobre la deuda de salud que mantiene el Estado con el IESS, Martínez explicó que aunque el IESS estima que la deuda es de unos USD 3 500 millones, todavía hay temas que ajustar con mesas técnicas, por lo que el monto no está en la Proforma.



"Hay información que debe analizarse y compatibilizarse. Los equipos técnicos lo están analizando, pero no hay un valor específico y hasta que no se reconozca el valor global, no se ha incluido en la Pro forma" , detalló.

Sobre las necesidades de financiamiento, que bordean los USD 6 600 millones, el titular de la Cartera de Estado dijo que espera que los recursos acordados a inicios de año con los siete multilaterales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), se mantengan para el 2020 y que no haga falta contratar nueva deuda. "No descartamos emitir bonos tampoco, pero con base en la experiencia de reperfilamiento de la deuda de este año con los bonos 2020 creemos que podemos continuar con esa estrategia también el próximo año", mencionó.



El funcionario, además, se refirió a la monetización de activos; es decir, la concesión de administración de bienes públicos al sector privado. Dijo que antes de que termine el año se espera concretar la monetización de, al menos, uno de los proyectos que están en lista, estos son las hidroeléctricas Sopladora y Coca Codo Sinclair, CNT y Banco del Pacífico.