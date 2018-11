Richard Glen: ‘Estamos preocupados por la alta cantidad de cocaína en el mercado’

LEA TAMBIÉN

¿Cuál es la razón de su presencia en Quito?

Tengo a cargo el seguimiento de la visita que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, realizó al Ecuador. Ahí, él indicó que íbamos a reempezar la relación entre ambos países en cuanto a temas de seguridad. El departamento que represento yo está a cargo de la cooperación internacional respecto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese sentido, ¿con quiénes se ha reunido en su estadía en el Ecuador?

Con el Ministerio del Interior, con el Jefe de la Policía, con el Ministerio de Defensa, con la Fiscalía; con todas las personas claves para arrancar de nuevo esta cooperación.



¿En qué consistirá esta cooperación?

Sería apoyo a la Policía, apoyo a las investigaciones en contra de los narcos. Un área que queremos ampliar es la cooperación en cuanto a entrenamiento y equipos, para las investigaciones de lavado. Sabemos que el dinero y los frutos de las operaciones criminales son una parte esencial para poder impedir y desmantelar a estas organizaciones.



Desde la llegada al poder de Lenín Moreno, ¿cuál ha sido el aporte que EE.UU. ha entregado a Ecuador?

Bueno, la cooperación de mi oficina ha sido poca, porque estamos usando fondos antiguos. Desde el 2014 -cuando cerramos la oficina bajo la administración anterior- hasta hoy, la contribución ha sido pequeña: unos USD 100 000. Pero ahora estamos hablando de mucho más dinero.



¿A qué se destinó ese aporte pequeño?

A entrenamiento para personal policial, judicial y fiscal o cualquier persona que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico. Eso será parte de lo que también se hará en un futuro: más entrenamientos, compartir experiencias, entablar lazos con países aliados, como Perú y Colombia, etc.

Usted dice que el nuevo aporte será grande. ¿De cuánto será?

Estamos hablando de USD 3,5 millones para el 2018. No vamos a pedir que Ecuador reembolse por este esfuerzo. Son dineros que ya están aquí y por eso vine a trabajar con las autoridades ecuatorianas, para identificar dónde vamos a colocar ese recurso: en entrenamiento, en equipos y ayuda técnica contra el crimen.



En las reuniones que ha mantenido con las autoridades, ¿qué le han pedido como ayuda en quipos?

Autos, computadoras, sistemas.



Y, ¿qué se prevé entregar?

Pueden ser cosas tan sencillas, como vehículos para la Policía, pueden ser computadoras, puede ser software.



El avión Orión ¿cuándo llegará a Ecuador?

La oficina mía no tiene competencia, pero lo veo como herramienta clave en la lucha contra los narcos. El problema con los narcotraficantes es que no respetan fronteras, no están atados por las leyes, como sí ocurre con Estados. En el tema de cocaína, por ejemplo, estamos preocupados. Uno, por la alta cantidad que hay en el mercado y luego porque las hectáreas sembradas en Colombia son históricas, más de 200 000 hectáreas. Esa es una preocupación bastante grande.