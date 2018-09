Ricardo Rivera regresó a la cárcel y espera audiencia de formulación de cargos

LEA TAMBIÉN

El traslado de Ricardo Rivera desde el hospital al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, fue discreto. Luego de un mes y 13 días de hospitalización, los médicos le dieron el alta el martes 11 de septiembre de 2018.

Rivera estaba internado en una casa de salud desde el pasado 24 de julio por problemas cardiacos. Él fue intervenido quirúrgicamente por la obstrucción de sus arterias.



Fue mediante una medida cautelar presentada el pasado 16 de julio, que el abogado Aníbal Quinde, defensor del tío del exvicepresidente Jorge Glas, solicitó a una jueza que se permita el traslado de su cliente hasta la casa asistencial. Dicha medida fue concedida el 24 de ese mes.



A raíz del estado de salud de Rivera, Quinde sostuvo que se iba a presentar un recurso para que su defendido termine de cumplir la pena de seis años por el delito de lavado de activos en el caso Oderbreth al que fue sentenciado en diciembre de 2017. No obstante, hasta la tarde de este miércoles 12 de septiembre, Quinde indicó que aún no han entregado ningún documento.



El próximo 20 de septiembre está prevista una audiencia de formulación de cargos por un nuevo delito: lavado de activos. Este proceso, explicó Quinde, deriva del caso de asociación ilícita (Oderbreth) y en esta ocasión, la Fiscalía dispuso que se investigue nuevamente a Rivera y también a los señores Topic, representantes de la empresa Telconet.



Quinde indicó que su defendido no acudirá a la audiencia que se realizará en una sala penal en la Unidad Penal Norte, en Guayaquil.