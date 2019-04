Ricardo Patiño no participa de la marcha correísta en contra del Gobierno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cientos de simpatizantes de la denominada Revolución Ciudadana participan de una marcha convocada en contra de las medidas del Gobierno del presidente Lenín Moreno. Los manifestantes partieron a las 17:00 de este martes, 16 de abril del 2019.

Los seguidores del expresidente Rafael Correa se concentraron en el parque El Arbolito. Desde allí marcharán hasta el Centro Histórico de Quito. La caminata avanzará por la avenida 10 de Agosto y luego tomará la calle Guayaquil.



Los manifestantes gritaron consignas en contra del manejo económico del Gobierno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y a la finalización del asilo diplomático de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.



También hicieron referencia al caso denominado Ina Papers y a la presunta vinculación de amigos y familiares del presidente Moreno con empresas en paraísos fiscales.



En la ruta de la marcha se desplegó personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional.

Juan Cárdenas, asambleísta del bloque correísta, calificó a la marcha como una "reacción del pueblo" ante lo que consideran una traición. "Nosotros no votamos para engañar al mundo, con el caso de Julián Assange. No votamos para acoger la receta económica del FMI", dijo.



Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana, reveló que la militancia le solicitó al excanciller Ricardo Patiño abstenerse de participar en la marcha, debido a un acto urgente que pesa en su contra y podría derivar en su detención.



El exconsejero de Moreno sostuvo que la marcha es la "síntesis del pueblo frente a los despidos, al alza de combustibles y a la persecución política".



La asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira dijo que se convocó a la marcha en respuesta a la falta de empleo y al ajuste económico del Gobierno. Ratificó que solicitaron a Patiño que no acuda a la marcha por el riesgo inminente de una detención. "Es absurdo que se le quiera formular cargos por un discurso que dijo en Riobamba, al interior de la militancia, hace cinco meses".



En la marcha también participan la asambleísta Marcela Aguiñaga, los legisladores Franklin Samaniego y Ronny Aleaga. También exfuncionarios, como Galo Mora. Asimismo, está el excandidato al Consejo de Participación Ciudadana, Juan Dávalos.