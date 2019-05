Abogado de Ricardo Patiño pide reducción de fianza

LEA TAMBIÉN

"Totalmente desproporcionado". Así calificó Fernando Yávar, abogado de Ricardo Patiño, al monto de USD 50 000 fijado como fianza y pide una reducción de esa caución al juez de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Marcelo Palomo, para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva vigente contra el excanciller del régimen de Rafael Correa desde el 18 de abril de 2019.

Según Yávar, el monto de USD 50 000, fijado por el Juez hace cuatro días (el 9 de mayo), no sería compatible con los parámetros del Código Orgánico Integral Penal (COIP) frente al delito de presunta instigación. El abogado, además, asegura que Ricardo Patiño no tendría los recursos para pagarlo; por ello, pide que el valor se defina entre USD 2 000 y USD 3 000.



Patiño, también exministro de Defensa de Correa, abandonó Ecuador el 17 de abril del 2019 por la frontera con Perú, 22 horas antes de que Palomo ordenara su prisión y pidiera la difusión roja a la Interpol, al procesarlo.



¿De qué se acusa a Patiño? Los hechos se remontan a fines de octubre del 2018. Reunido con militantes de la llamada 'revolución ciudadana' que gobernó el país por una década, Patiño arengó en Latacunga en un discurso contra el régimen de Lenín Moreno: "Es necesario pasar a la ofensiva. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa".



En ese discurso, en la llamada IV Convención Nacional del correísmo en Latacunga, Patiño continuó: "Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos... Que nos cojan presos carajo, no les tenemos miedo. Ahora vamos a demostrar nuestra capacidad y veremos a los compañeros de los chats, que han sido muy combativos, a combatir en las calles".



"Durante la audiencia, el juez dijo que no hay víctima alguna que haya comparecido y justificado un perjuicio en el caso; sin embargo, argumenta que eso será materia de investigación durante la instrucción y que de ahí se determinará si existe perjuicio contra alguien”, señaló el abogado de Patiño. El exministro se encuentra prófugo con orden de prisión.