Ricardo Morales: ‘Se investiga internamente la actuación de defensora pública’

Hace 16 días hubo una audiencia de Habeas Corpus, donde la defensora pública asignada al caso de Carolina solicitó a los jueces que la fiscal pida disculpas públicas a los sospechosos de la muerte y violación de la menor de edad. ¿Con base en qué se planteó ese pedido?

Cada defensor tiene la potestad de elegir la estrategia y el modo de defender a su patrocinado. No puedo referirme a la actuación particular de los defensores porque desconozco esos detalles, pero el rol de un defensor público es patrocinar tanto a los procesados como a las víctimas. La Constitución y la Defensoría Pública dan prioridad en la atención a las víctimas.

¿Se ha iniciado un proceso de investigación interna contra la defensora?

Tras la audiencia de hábeas corpus, que se realizó el 7 de marzo, como institución solicitamos a la doctora que nos informe cómo fue su actuación en el caso.



¿Detectaron algo anormal, para que hayan realizado el pedido?

Se realiza una investigación interna para determinar alguna actuación que no sea adecuada a los procedimientos que rigen a los defensores públicos. Entonces, a través de un debido proceso administrativo se demostrará si hubo faltas leves, graves o gravísimas que están contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial.



¿Llevarán este caso al Consejo de la Judicatura?

De comprobarse una mala actuación por parte de la defensora se dará a conocer la situación al Consejo de la Judicatura, que es el órgano competente para seguir los mecanismos disciplinarios.



¿La defensora sigue a cargo del caso?

No, cuando conocimos lo ocurrido inmediatamente la defensora salió del caso y se asignó a otros defensores públicos, para que sea un proceso transparente.



Si la Defensoría da prioridad a las víctimas, ¿cómo ayudaron a Carolina?

La Defensoría Pública atendió a Carolina, el año pasado, meses antes de su muerte. La mamá pidió ayuda a esta institución, porque su hija estaba con problemas de adicción. Entonces, un funcionario de la Defensoría llevó el pedido a la Casa de Justicia de Carcelén (norte de Quito) y una jueza dictó como medida de protección que se acoja a la joven en un centro de rehabilitación durante cuatro meses.



¿Se han reunido con los familiares de Carolina o sus abogados?

En esta semana nos hemos reunido con el Consejo de Protección de Derechos y mantuvimos una reunión informal con el abogado que defiende a la madre de la víctima. La institución ha dado oídos a las quejas e inquietudes. Pero debemos esperar los resultados de la investigación.



¿La defensa presentó alguna queja en la Defensoría Pública?

Eso lo debería presentar en el órgano pertinente que es el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, de lo que tengo conocimiento no lo han hecho en nuestras oficinas.