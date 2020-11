Ricardo Merino renuncia a Petroecuador y deja observaciones sobre la venta de crudo a China

LEA TAMBIÉN

Ricardo Merino, gerente general subrogrante de Petroecuador, renunció al cargo este domingo 1 de noviembre del 2020 e hizo observaciones al proceso de crédito con bancos de China, que está atado a entrega de crudo. Por esta operación el país espera recibir USD 2 400 millones.

Merino comunicó su decisión al ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, mediante una carta que también fue dirigida al secretario General de la presidencia de la República, Nicolás Issa, y a José Andrés López, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.



En el documento, al que tuvo acceso este Diario, el ahora extitular de Petroecuador expresó su agradecimiento por haber sido designado en el cargo en septiembre del 2020.



Líneas más adelante sugiere hacer un análisis objetivo y técnico en el proceso de la suscripción del contrato para acceder a un crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y el Banco de Desarrollo de China (CDB).



Este análisis, escribe Merino, debe hacerse por parte de las diferentes carteras de estado e instituciones relacionadas con la determinación de la disponibilidad de producción de crudo y volúmenes programados de entrega.



De tal manera que se evidencie el cumplimiento de la normativa expedida para el efecto y de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, relacionadas a este particular, suscribe el exgerente.



Hasta las 18:00 de este domingo no hay un pronunciamiento oficial de Petroecuador sobre la renuncia de Merino.