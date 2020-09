Ricardo Merino reemplaza a Pablo Flores en la gerencia de Petroecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En sesión virtual extraordinaria, este miércoles 2 de septiembre de 2020, a las 18:00, el Directorio de la empresa pública Petroecuador nombró a Ricardo Merino Avendaño, como gerente general subrogante de la firma.

La información la difundió el Ministerio de Energía, mediante un boletín.

Merino reemplaza a Pablo Flores, quien estuvo a la cabeza de la institución durante dos años.



La sesión del Directorio estuvo presidida por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán.



Ricardo Merino, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de

Comercialización Nacional, ha sido funcionario de la empresa pública por 17 años. El ejecutivo es ingeniero comercial y tecnólogo en el área de hidrocarburos, con maestrías en Gerencia Empresarial de la Politécnica Nacional y Gestión de Hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, y un diplomado en Alta Gerencia del Tecnológico de Monterrey. Además, posee estudios internacionales relacionados al sector petrolero.



El ministro Ortiz aseguró que “el cambio en la gerencia de la estatal petrolera responde a la necesidad de cumplir rigurosamente los preceptos hechos públicos desde el inicio de su gestión: procesos de contratación pública transparentes, apegados siempre a la ley y selección por licitación; y lo que en el ámbito jurídico se conoce como el respeto irrestricto a los contratos y a la seguridad jurídica que fueron lamentablemente menoscabados durante la década pasada”.



Flores presentó este 2 de septiembre su renuncia irrevocable al cargo luego de señalar divergencias con el Ministro de Energía en dos temas: en la contratación de la póliza de seguros de Petroecuador y la fijación de tarifas de transporte de crudo, según apuntó en una carta enviada a esa Cartera.



En la agenda de hoy del Directorio, se apuntó que Flores había renunciado de forma verbal, pero él lo negó y dijo que estaba en funciones cuando se convocó a la sesión.



Ortiz solicitó a Ricardo Merino, gerente Subrogante de Petroecuador, dos metas a corto plazo: “se lleve a cabo un proceso limpio y transparente de conformidad con las normas jurídicas vigentes en el Sistema Nacional de Contratación Pública para el aseguramiento de los bienes industriales patrimoniales de la empresa pública, proceso que, hasta ahora, llevaba 17 veces postergado”.



Así mismo, dispuso “el respeto irrestricto a los contratos firmados por el Estado que, en el ámbito del transporte de crudo, se rigen por el contrato de noviembre del 2018, suscrito por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que paga la tarifa contractualmente acordada más baja que la que cobra OCP Ecuador, actualmente, a otros usuarios de este servicio”.



En el boletín del Ministerio se señaló que el Directorio considera “que, por respeto a la ciudadanía, debe aclarar que en las relaciones interpersonales siempre existen diferencias de criterios, sin embargo, al tratarse de asuntos empresariales públicos, debe prevalecer la seguridad jurídica y el interés nacional”.



El Directorio de Petroecuador está integrado por Nicolás Issa Wagner, secretario General de la Presidencia; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; y José Andrés López Jaramillo, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP).