El rey Juan Carlos I asegura a sus más íntimos que su salida de España es solo temporal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La repentina salida de España del rey emérito Juan Carlos es solo temporal, dijo el exmonarca a su círculo más cercano mientras se encontraba a bordo de un avión que lo transportaba fuera del país, según informó el miércoles 5 de agosto del 2020 el periódico La Vanguardia, mientras la confusión crecía entorno a los planes del ex Jefe del Estado.

"No estoy de vacaciones ni abandono España. Esto es un paréntesis", dijo en un mensaje a sus amigos, según el periódico.



Perseguido por las acusaciones de corrupción, Juan Carlos decidió dejar España para evitar que sus asuntos personales ensombrezcan el reinado de su hijo, el rey Felipe VI, dijo el lunes la Casa Real, en una actuación que dejó anonadados al conjunto de la ciudadanía española.



Sin embargo, sin confirmación oficial del paradero de Juan Carlos, de 82 años, las especulaciones siguen siendo abundantes. El periódico El País, que también informó que el rey emérito habría dicho a sus amigos que su partida era temporal, añadió: "Otros, en el Gobierno, no creen que sea tan fácil", en referencia a que pudiera volver a España.



Juan Carlos ascendió al trono en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco y se ganó el respeto de los españoles por el papel que desempeñó para guiar al país hacia la democracia. Pero su popularidad se hundió en los últimos años debido a una serie de escándalos.



La noticia de la salida del exmonarca han causado un gran revuelo en España.



Una petición online para cambiar el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid había reunido más de 39 000 firmas en durante la mañana del miércoles 5.



"Los casos de corrupción en torno a la Familia Real no dejan de sucederse, torpedeando la imagen de una monarquía que se nos había planteado como 'campechana' y 'humilde'", decía la petición.



Citando fuentes anónimas, El País y El Confidencial dijeron que Juan Carlos, que mantiene su título de rey emérito, está en Portugal, donde pasó parte de su juventud.



Los periódicos La Vanguardia y ABC informaron que viajó en coche a Portugal antes de volar a la República Dominicana, donde se aloja como huésped de una familia adinerada.

Las autoridades dominicanas, sin embargo, dijeron a Reuters que la última estancia del rey en el país fue entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y que no tenían información sobre una posible llegada.



Un portavoz de la Casa Real y un abogado de Juan Carlos dijeron que no tenían nada que añadir. No han hecho ningún comentario público más allá del anuncio del lunes de la partida del exmonarca.



En los últimos meses, los fiscales suizos y españoles comenzaron a investigar las acusaciones de sobornos relacionados con un contrato de tren de alta velocidad.



Aunque Juan Carlos no está formalmente bajo investigación, varios detalles de las investigaciones se filtraron a la prensa, aumentando la presión para que el rey Felipe tomara medidas para proteger a la monarquía. A través de su abogado, Juan Carlos se ha negado repetidamente a comentar el caso.