‘Hemos fracasado’, dice el rey Carlos XVI Gustavo sobre la gestión de la pandemia

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia afirmó este jueves 17 de diciembre del 2020 que su país ha "fracasado" en la gestión de la pandemia de coronavirus por el elevado número de muertes, el mayor en Escandinavia y el resto de los países nórdicos, algo que considera "terrible".

"Pienso que hemos fracasado. Hemos tenido una gran cantidad de personas que han muerto y eso es terrible. Es algo con lo que todos sufrimos", dijo el monarca a la televisión pública SVT.



En unas declaraciones adelantadas por SVT para el programa 'El año con la familia real', que será emitido el próximo lunes, Carlos XVI Gustavo habla de la "pena" y la "frustración" en muchas familias y en "muchos empresarios que se han tenido que doblegar y quizás pierdan sus negocios".



"Los suecos han sufrido muchísimo en circunstancias difíciles. Uno piensa en los familiares que no pudieron despedirse de sus muertos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una despedida cálida", aseguró.



El príncipe Carlos Felipe, hijo mediano de Carlos XV, y su esposa, la princesa Sofía, padecieron el covid-19 recientemente y otros miembros de la familia real tuvieron que hacerse una prueba, aunque dieron negativo, lo que aumenta el temor a contagiarse con el virus.



"En los últimos tiempos se ha sentido como algo más evidente, se ha acercado más y más; no es lo que uno desea", admitió el monarca sueco, de 74 años.



Suecia, que ha apostado por una estrategia más laxa, ha registrado hasta ahora 348 585 casos de coronavirus, con 7 802 muertos y una tasa de mortalidad de 75,29, cinco veces más que Dinamarca y diez que Noruega y Finlandia, aunque por debajo de los países más afectados como España, Italia, Gran Bretaña y Francia.



Una comisión nombrada por el Gobierno sueco constató hace dos días en un primer informe parcial el "fracaso" en la gestión de las autoridades, centrado sobre todo en las residencias de ancianos, donde se han producido la mitad de las muertes, mientras la segunda ola golpea el país y ha sobrecargado su sistema sanitario.