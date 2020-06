Revisión técnica para buses, taxis, camionetas y transporte escolar comenzará en septiembre de  2020

LEA TAMBIÉN

Los procesos de exoneración, renovación de matrículas y cambios de especies se reactivarán este martes 16 de junio del 2020 a través de una plataforma en línea implementada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De momento, un equipo de técnicos de esa entidad trabaja dando mantenimiento al sistema informático que receptará los trámites de miles de usuarios hasta finales de este año. Se puede cumplir con la matriculación de vehículos exonerados, la renovación del permiso de circulación y el cambio de especie desde la página web de la AMT.



Para el primer proceso se estableció un calendario. Durante junio deben cumplir el proceso en línea los vehículos con placas terminadas en 5 y 2, en julio 6 y 3, agosto 7 y 4, septiembre 8 y 2, octubre 9 y 3, noviembre 0 y 4 y en diciembre los rezagados.



Quienes incumplan el nuevo calendario serán multados con USD 25, informó Sebastián Laso, director de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de la AMT. Para los vehículos con placas terminadas en 2, 3, 4 y 5 que no concluyeron el proceso hasta el 16 de marzo no se generarán multas.



Según las cifras de la AMT, en este año se prevé la matriculación de 470 000 carros. Antes de la emergencia sanitaria del covid-19, que comenzó a mediados de marzo, 76 730 pasaron por el proceso, lo cual implica que 60 500 deberán cumplir el trámite cada mes. “Los pagos se pueden hacer en línea a través de las entidades bancarias, también pueden hacerlo físicamente en los bancos”, manifestó Laso.



A las personas que pagaron con antelación en marzo, abril y mayo, la RTV se les descontará ese rubro el próximo año. Se les generará un crédito para el mismo proceso.



El proceso de revisión técnica vehicular no se realizará este año para automotores particulares. El objetivo es precautelar la salud de los usuarios y evitar la propagación del coronavirus. Al no cobrar por ese servicio, la AMT dejará de percibir aproximadamente USD 5 millones, indicó Laso.



Sin embargo, desde septiembre de este año, se realizará el proceso de revisión técnica vehicular únicamente para buses, taxis, camionetas de alquiler y carros de transporte escolar. La razón: quienes se dedican a esas actividades deben garantizar las seguridades de los usuarios.



También se incluye a los nuevos 8 622 taxis que forman parte del nuevo proceso de regularización y que cerraron sus trámites el 13 de marzo del 2020. En total, cerca de 50 000 vehículos de transporte comercial se someterán al proceso de RTV en septiembre. En los próximos días se conocerá los centros en donde se los atenderá, así como el calendario.



Antes de la emergencia sanitaria, la AMT tenía previsto atender a 62 800 vehículos mensualmente por la RTV. Con la suspensión del servicio, para cubrir la demanda se debería atender a 95 111 automotores por mes, lo que representa un incremento del 53%. “El tener que revisar 32 311 automotores más representaría un foco de contagio en las dependencias, sobre todo cuando se proyecta que, en lo que queda del 2020, unos 570 669 vehículos deben pasar por el proceso”, precisó Laso.