La revisión técnica vehicular en Rumiñahui y Cayambe será hasta el 22 y 23 de diciembre

En los cantones Rumiñahui y Cayambe, cercanos a Quito, se realiza el proceso de revisión técnica vehicular que este año se suspendió en Quito por la pandemia.

Hasta allá llegan decenas de automotores y sus propietarios de los dos cantones de Pichincha para realizar este procedimiento indispensable para la matriculación vehicular anual.



Pero a esos sitios no van solamente conductores de sus respectivos cantones, sino también los usuarios de Quito que deben cumplir obligatoriamente con este proceso como requisito para matricular su auto, por haberse retrasado en la revisión del 2019.



Para esos casos, sin esa revisión no se puede continuar con la matriculación vehicular de este 2020



Por la alta demanda de usuarios durante diciembre -el último para cumplir con este requisito- los sistemas de entrega de turnos en ambos cantones están saturados.



Así lo confirma Agustín Noboa, gerente general de la Empresa de Movilidad de Cayambe. “Por fin de año han sido bastante requeridos los turnos, y más por ciudadanos cayambeños. Las complicaciones son por eso. Hay muchos vehículos rezagados”.



Según Noboa, en el centro de revisión técnica de Cayambe se han extendido los horarios hasta los sábados. Normalmente la atención es de 08:00 a 17:00, pero según el funcionario, en los últimos días se ha atendido a usuarios incluso hasta las 19:00. Cada día se otorgan más de 160 turnos.



Sin embargo, y por el cambio de sistema en el SRI que permitirá operar hasta el miércoles 23 de diciembre, la revisión en este centro solo estará habilitada hasta ese día.



Edison López, conductor de un vehículo liviano de Quito, contó que ha tenido inconvenientes en acceder al sistema de turnos en Cayambe y Rumiñahui, otro cantón cercano a la ciudad. Su vehículo debe pasar obligatoriamente por la revisión, pero comentó que desde el mes pasado eso ha sido casi imposible.



Santiago Salazar, director de Tránsito en el Municipio de Rumiñahui, explicó que el sistema de entrega de turnos para la revisión se habilita cada viernes a partir de las 12:00 para brindar atención la semana posterior.



“Hemos venido trabajado desde el 3 de junio y se ha atendido a la mayor parte de vehículos que son del cantón. Desde que el Municipio de Quito habilitó la matriculación hemos tenido una alta demanda y eso ha colapsado nuestras programaciones”, contó Salazar.



En el cantón, afirmó, se otorgan hasta 260 turnos diarios para revisar vehículos desde las 07:30 hasta las 16:00, de lunes a viernes. Para este mes, solo se darán turnos para revisión hasta el martes 22 de diciembre. El miércoles 23 se tramitarán solo inconvenientes en los procesos de revisión anteriores.



“Hemos aumentado turnos para atender a la mayor cantidad posible. Pero ya es costumbre en este último mes que la ciudadanía deja los trámites para lo último”, agregó Salazar.



Por esa razón, ambos funcionarios recomiendan a los usuarios acceder a los respectivos sistemas de turno, llenar los formularios correspondientes a tiempo, cancelar todos los pagos requeridos y realizar un chequeo particular a sus vehículos para no tener inconvenientes en la revisión técnica.