La Revisión Técnica Vehicular se mantiene en Quito; el turno es el 'salvoconducto'

Quien tenga cita para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en la capital podrá acudir al trámite sin temor de ser sancionado en el caso de que, en principio, tenga restricción de movilización según el último dígito de su placa.

La limitación de movilidad vehicular se dio tras el decreto de emergencia establecido para ocho provincias del país, incluida Pichincha, por la escalada de casos de covid-19.



La autorización para que la RTV se haga normalmente fue informada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tras obtener el visto bueno del COE nacional.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad de Quito, solicitó al COE nacional que se incluya una excepción para la restricción vehicular a las personas que deben presentarse con sus vehículos a la RTV, lo cual fue aceptado.



Para acudir sin problema al trámite, el usuario debe llevar a la mano el turno emitido por la AMT. Si no lo lleva y su vehículo está dentro de la restricción de movilización por placas será sancionado.



Según lo establecido por el COE nacional, los vehículos cuyas placas terminen en número par no circulan el lunes, miércoles y viernes de esta semana. Los impares no lo podrán hacer el martes y jueves. La medida se estableció hasta este viernes 9 de abril, pero puede ampliarse.



La AMT informó que se mantiene la atención en los seis centros de RTV del Distrito de Quito: Los Chillos (Autopista Rumiñahui), Carapungo (Panamericana Norte Km11, vía Marianitas), San Isidro (Los Guayabos 370 y Álamos), La Florida (Calle 1, sector La Pulida), Guajaló (Maldonado, frente a Aymesa), y Guamaní (calle H y Leónidas Mata, barrio La Perla).



Y se lo hará en los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 07:30 a 16:30; y los sábados también, de 07:30 a 11:30.



La institución recalca que los procesos en se cumplen bajo estrictos protocolos de bioseguridad por la salud de usuarios y personal técnico.