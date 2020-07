2 045 vehículos han cumplido con la revisión y matriculación vehicular en el cantón Rumiñahui

LEA TAMBIÉN

A pesar de que los procesos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y matriculación continúan suspendidos en Quito hasta nuevo aviso, en el vecino cantón Rumiñahui la atención continúa sin contratiempos. A partir del 10 de junio de 2020, el centro de revisión, ubicado en la avenida General Enríquez (Cotogchoa), recibe a todo tipo de vehículos y ha implementado protocolos de bioseguridad para precautelar la salud de los usuarios y funcionarios.

Desde su reapertura, 2 045 vehículos han cumplido con los procesos de matriculación y RTV. Los vehículos con las placas terminadas en 2, 3 y 4, que no pudieron cumplir con el trámite debido a la emergencia sanitaria, fueron recalendarizados. En junio debían acercarse los propietarios de autos cuyo último dígito de placa termina en 2 y 5; en julio, 3 y 6; en agosto, 7 y 4; en septiembre, 8 y 2; en octubre 9 y 3; en noviembre, 0 y 4; y en diciembre quienes no lo hicieron durante la fecha indicada.



La Dirección de Movilidad y Transporte informó que a los propietarios de los carros cuyo dígito de placa termine en 2, 3 y 4 y que no lograron pasar la RTV a causa de la emergencia sanitaria, no se les cobrará el recargo por la calendarización.



Para realizar la RTV, los usuarios deben acceder a la página web del Gobierno de Rumiñahui, allí hay que ingresar a la sección de servicios y seleccionar la opción de turnos para la RTV. En ella, el usuario debe elegir el día y la hora que asistirá, luego se generará una orden de pago que se puede cancelar de forma digital o presencial.



El Municipio de Rumiñahui señaló que únicamente la persona que requiere el trámite de revisión y matriculación debe acercarse al centro. El objetivo es evitar aglomeraciones y posibles contagios de covid-19. Los usuarios deben presentarse con 10 o 15 minutos de anticipación para que los funcionarios chequeen su temperatura. Los horarios de atención son de 07:30 a 14:30, de lunes a viernes



Una vez que se ingresa al predio, los usuarios deben dejar el kit de seguridad del vehículo en una zona visible para que el personal no tenga que manipularlo. En las áreas comunales, la Dirección de Movilidad y Transporte de Rumiñahui ha instalado señalética para que las personas guarden la distancia y lavamanos para que puedan desinfectarse.

La RTV tiene un costo de USD 26,51 para vehículos livianos, mientras que los taxis y transporte público cuentan con un 50% de descuento en el proceso. En el caso de la matriculación, el valor se calcula de acuerdo con parámetros como año y cilindraje del automotor.



Quienes estén exonerados, también deben agendar su turno de manera virtual y realizar el pago de la RTV. Posteriormente se les entregará un comprobante de la exoneración en las oficinas de la Dirección de Movilidad y luego de eso podrán matricular sus automotores.



Santiago Salazar, director de Movilidad y Transporte del Municipio de Rumiñahui, señaló que a pesar de la eficiencia lograda con el trabajo presencial, se podría mejorar si es que se implementasen procesos digitales que faciliten la tramitología. Según el funcionario, este factor ha conllevado a que se reduzca la cantidad de tiempo de atención al cliente.



En el Centro de Revisión de Rumiñahui se ha verificado el estado de salud de los trabajadores de manera continua y no se ha registrado ningún caso de covid-19. Asimismo, la Dirección de Movilidad atiende procesos como cambios de dominio y traspasos.



En el caso de Quito, las mesas técnicas conformadas por delegados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) continúan analizando cómo y cuándo se reanudará el proceso de matriculación y Revisión Técnica Vehicular.