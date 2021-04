El sábado 1 de mayo del 2021 no habrá revisión técnica vehicular en Quito por toque de queda

El sábado 1 de mayo del 2021, los centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) no atenderán debido al Estado de Excepción. Este será el segundo fin de semana consecutivo en el que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no brindará el servicio debido a la disposición del Gobierno Central.

Hoy, lunes 26 de abril del 2021, la AMT informó que no habrá revisión técnica los sábados que estén dentro del periodo en el que esté vigente el toque de queda. Además, esa entidad señaló que no habrá servicio este viernes 30 de abril por el feriado del Día del Trabajo.



Quienes tengan un turno para el 1 de mayo recibirán un correo con la cancelación de la cita. Para una nueva cita, los usuarios deberán ingresar a www.amt.gob.ec o llamar al 1800 268 268.



Hay seis centros en Quito para cumplir con la revisión técnica anual: Los Chillos, Carapungo, San Isidro, Florida, Guajaló y Guamaní.



Además, el proceso para la matriculación 2021 se mantiene habilitado de forma virtual en la página de la AMT. Dicho trámite, según la AMT, se puede realizar las 24 horas del día.

Para quienes no cumplan con la matriculación este año, en el 2022 tendrán un recargo de USD 25. Además, quienes no pasen la revisión técnica en el mes que les corresponde tendrán que pagar USD 25 por no cumplir con la calendarización.