Lenta revisión de actas con inconsistencias en Guayas

La definición del candidato que disputará el balotaje presidencial con Andrés Arauz, de la alianza Unes, se mantiene en suspenso. La razón: el lento avance en la revisión de actas con novedades.

Hasta las 18:30 de ayer, 10 de febrero del 2021, el postulante Guillermo Lasso (Creo-PSC), con 19,63%, sobrepasó por primera vez a Yaku Pérez (Pachakutik), quien alcanzó 19,62%.



Frente a esta corta distancia, los resultados electorales se definirán en base a 1 102 actas con novedades, que representan a escala nacional el 2,76%. Y un porcentaje menor de 0,55% de actas por procesar, que corresponde a 220.



Esas cifras de actas por contabilizar equivalen a cerca de 375 000 votos en el país.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) no terminó el procesamiento hasta el cierre de esta edición. Sin embargo, ha sido evidente que las actas con novedad, que aún no están resueltas, se concentran principalmente en Guayas: 948 de las 1 102 de todo el país.



La segunda provincia que incide en esta contienda es Morona Santiago. Hasta ayer (10 de febrero) en la tarde todavía se tenían que procesar 94 actas, las cuales representan un 15,56% y las actas con novedad suman 13 (2,16%).



En la Delegación Electoral guayasense la jornada de ayer fue intensa. La presencia de la dirigencia máxima del movimiento Pachakutik, y su candidato presidencial Yaku Pérez, alteró la agenda en el lugar. Ellos decidieron concentrar su ‘vigilia por la democracia’ en Guayaquil.



La atención se centró, principalmente, entre las 09:00 y 14:00. En ese lapso el personal del CNE revisó varias actas, proceso que el movimiento indígena buscó detener. En la madrugada ya se había concedido un primer receso.



Pasadas las 09:00 la atención se centró en los patios de la Junta Electoral. Pérez, acompañado de coidearios, supervisó el área en la que se realizaba el reconteo de votos. Lo hicieron a través de unas rejas.



Ahí se vivió un primer momento de división que enfrentó a Pérez y a sus acompañantes, con el director de la Delegación Electoral, Jhon Gamboa.



El candidato explicó que habían inconsistencias evidentes: no encontró las denominadas actas P1 (partidas de nacimientos de la Junta Electoral), faltaban papeletas y no halló varias actas de padrones.



Alegó, además, que existía alteración en la cadena de custodia de urnas. Mencionó que de 12 000 actas de Guayas, el 30% no tenía las actas P1. “Para hacer el reconteo se necesita comparar entre el reconteo de los votos y el acta P1”.



“No hay garantías, se está consumando el fraude, así de simple (...) tiene que haber cadena de custodia, en el rato que se rompa se va al piso todo”, criticó a la autoridad.



Gamboa, por su parte, explicó que no hubo un rompimiento en los protocolos de seguridad e invitó a Pérez a supervisar el conteo de votos.



En ese momento surgió un forcejeo entre los militantes de Pachakutik y periodistas con los militares.



Con ese escenario, Julio Candell, director de la Junta, pidió a Pérez y a la dirigencia del movimiento indígena participar en la sesión de la Junta Provincial.



En el Salón de la Democracia, Pérez intervino. Lo acompañó Marlon Santi, coordinador nacional de la lista 18. Ello generó críticas de otros candidatos que se encontraban en las gradas. Estaban miembros de Creo, como Francisco Jiménez y Guido Chiriboga.



El postulante insistió en que no hay garantías de la aplicación de los correctos protocolos. “El Director provincial acaba de informar que los sellos de seguridad no es obligatorio colocar, o sea se rompe la cadena de custodia, son actas que se nulitan”, dijo.



Pérez pidió a la Junta suspender la revisión de actas hasta que se tomen los correctivos. Tras una hora de sesión, Candell informó que la sesión permanente de escrutinio se suspendería por dos horas.



También ordenó que no queden paquetes electorales abiertos, dispuso la suspensión del trabajo en el centro de cómputo y que se imprima un reporte de la jornada. Los delegados del movimiento Creo pidieron también el informe.

El presidenciable de Pachakutik afirmó que analiza varias acciones si no hay correctivos. Y adelantó que usará todas las herramientas legales para impugnar los resultados.



También se refirió al pedido de distintas agrupaciones indígenas para una movilización nacional. “Yo les dije: no queremos conflictos, no queremos irrumpir la paz, no queremos violencia”.



En tanto, en los exteriores de la Delegación en Guayaquil hubo u estricto control de la fuerza policial de esta ciudad. Un grupo de simpatizantes de Pachakutik se apostó en las vallas colocadas en la avenida Democracia.



Mientras tanto, otro grupo afín flameó banderas y pancartas alusivas a Pérez. Varios de ellos llegaron de provincias como Azuay, Cañar y Chimborazo.