La reutilización de útiles escolares se debe priorizar en el nuevo ciclo de Sierra y Amazonía

Para el ciclo 2020-2021, que se inicia el 1 de septiembre en el régimen Sierra y Amazonía se dispuso el uso de recursos a los que los estudiantes tengan acceso como, por ejemplo: cuadernos reutilizables, lápiz, borrador, material reciclable, material manipulativo como fideo, fréjol, botones, canicas, plastilina u otros.

Así consta en los Lineamientos para el inicio de clases en las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares. En este también se establece que mientras no haya una asistencia regular a las aulas no se exigirá la compra de uniformes.



Semanas atrás, la ministra de Educación, Monserrat Creamer pidió a la educación particular que no exija útiles escolares como todos los años, sino que se pida aprovechar los recursos de casa. Además indicó que en educación general básica se priorizará el uso de textos escolares de las cuatro asignaturas básicas y de segundo idioma. En el caso del bachillerato, la ministra dijo que se priorizarán los textos, según la oferta de cada tipo de formación, por ejemplo, el bachillerato técnico o productivo.



Mientras el proceso de matrículas se encuentra abierto en la Sierra, padres de familia reciben información sobre los recursos para el próximo año. Una madre de familia de un plantel particular de Quito, que prefiere no dar su nombre, contó que les pidieron comprar libros de inglés y francés.



Además –comentó la madre– les informaron que pedirían “una lista no muy grande” para tercero de básica, grado que cursará su hijo. Al finalizar segundo –asegura– los materiales del niño quedaron casi inutilizados. En otros casos, se ha recomendado a los padres de familia comprar los útiles según vayan surgiendo las necesidades.



Instituciones educativas consultadas aseguraron que durante el segundo quimestre del ciclo 2019-2020 distribuyeron kits de materiales que se quedaron en las instituciones educativas, tras la declaración de la emergencia sanitaria. En el caso de los centros de educación inicial, el sobrante se repartirá también para este año, con el objetivo de evitar que los padres realicen gastos innecesarios, señaló Lourdes Hernández, representante del gremio de centros infantiles Crecipe.

Entre los lineamientos para la adquisición de recursos educativos, la ministra Creamer señaló que, además, las instituciones educativas que hayan solicitado la adquisición de plataformas digitales no podrán exigir la compra de textos escolares. Tampoco se pedirán equipos tecnológicos adicionales a los que los chicos tienen en casa.



Instituciones particulares adecuaron su modelo educativo para dictar clases virtuales durante el segundo quimestre del ciclo 2019-2020, que finalizó en junio. Durante ese tiempo también trabajaron para adquirir plataformas más eficientes con las que estudiantes y profesores puedan trabajar en el nuevo año, que también iniciará con clases y trabajos en casa.