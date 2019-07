Reuniones entre Municipio y gremios aún no arrojan resultados

LEA TAMBIÉN

La administración del alcalde Jorge Yunda arrancó con un llamado al diálogo a las cámaras, colegiaturas y gremios. Incluso antes de asumir el cargo pactó encuentros con barrios y colectivos. Esa dinámica se ha mantenido en los primeros 70 días de su gestión.

El miércoles pasado, recibió al Cabildo Cívico de Quito, que congrega a más de 70 agrupaciones que trabajan desde diferentes frentes por la ciudad.



Hasta el momento, Yunda ha mantenido al menos 63 reuniones con representantes de la sociedad. ¿Cuál ha sido el avance de esos encuentros?



Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (a la que pertenecen 6 000 empresas), el proceso es positivo. Su equipo ha venido trabajando de la mano con la Secretaría de Productividad dando directrices para aupar la presencia de inversionistas en los proyectos.



Según la Cámara de Comercio, durante los últimos años Quito no avanzó en su clima de negocios debido a que no hubo una visión de futuro. En un último ranking sobre ciudades del futuro, la capital no aparece entre las 25 urbes de la región. Su propuesta incluye construir una ciudad ágil para la inversión con un Cabildo eficiente.



El Municipio cuenta con cerca de 20 000 empleados por lo que debe haber un plan de optimización, modernización y reducción de su tamaño. Eso, advierte Alarcón, se lo está haciendo. “Existe una política de modernización del Municipio con recorte de entidades, empresas públicas y secretarías”.



La propuesta de la Cámara incluye un cambio del manejo administrativo zonal y procesos de aprobación en Concejo Municipal y una política prioritaria para participación del sector privado. Otro de los acuerdos a los que se llegó y que ha cobrado forma es el trabajo en el Quito Invest. Sin embargo, aún falta trabajar en la facilitación de trámites y disminución de burocracia.



Alarcón advierte que se vienen licitaciones para varios proyectos en los que las empresas podrán participar: mantenimiento y peajes de la Ruta Viva (70 millones), la planta de tratamiento Vindobona (900 millones), entre otros.



Otra de las organizaciones con quienes el Alcalde se reunió es la Cámara de Turismo de Pichincha. Raúl b, titular de la entidad que agrupa a 980 empresas, cuenta que tuvieron una reunión protocolaria con el Alcalde, quien ofreció mantener una entrevista de trabajo, pero hasta el momento no se ha concretado.



No obstante trabajan muy de cerca con Quito Turismo. Han coordinado acciones sobre la organización de un evento internacional que se realizará en septiembre y que atraerá a más de 500 agentes de viajes internacionales. El gremio espera poder conversar con el Alcalde para hablar de temas fundamentales sobre seguridad, organización y proyectos.



Jorge Ramón, miembro de la Cámara de la Construcción, considera que los resultados de las reuniones se verán después porque hasta ahora solo ha habido acercamientos y compromisos. “Hay que dejar que al menos se cumplan los 100 primeros días de gobierno para ver resultados. Sin embargo, creo que hay que dejarle que se asiente. Debe empezar a barajar estrategias, buscar inversiones, golpear puertas”.



Otra de las propuestas de Yunda fue la creación de un Consejo Consultivo de exalcaldes. Roque Sevilla (1998- 2000) participó en la primera reunión oficial, a la que también acudió Andrés Vallejo.



En aquel encuentro, recuerda, hablaron sobre temas importantes como la tarifa del pasaje y el Metro. En un inicio, se pactó que las reuniones serían trimestrales, pero Yunda solicitó que sea más a menudo. La reunión fue hace más de un mes, pero no se ha repetido.



Para Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal, es muy pronto para ver resultados. Se debería esperar al menos tres meses para evaluar su gestión. Considera que el Alcalde debería presentar ya algún plan de ciudad. Advierte que la Municipalidad tiene pocos recursos, por lo que debería hacer alianzas con el sector privado y buscar recursos.



“Debe ir más allá de cuestiones mediáticas, que si bien en principio son bien vistas no puede ser la normalidad del Municipio”, agregó.