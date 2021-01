Reuniones, tránsito, bares...Estas son las restricciones que rigen en ciudades para evitar la expansión del coronavirus

Los controles se endurecen en las ciudades para evitar una nueva ola de contagios de covid-19 ante el incremento de casos en casi todo el Ecuador.

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales fijaron límites de aforo para establecimientos comerciales, buses y dispusieron nuevos horarios de atención para varios locales, entre otras medidas que se han extendido para este mes de enero.



Nuevos lineamientos en la Costa



Guayaquil



Hay libre circulación vehicular. El transporte público opera con el 50% de aforo. La venta de bebidas alcohólicas se permite desde las 06:00 hasta las 22:00. Se prohíbe el consumo de licor en espacios públicos, parques, vehículos estacionados y fuera de los domicilios. Malecones, parques y juegos infantiles siguen cerrados y se prohíben eventos públicos y las concentraciones masivas.



El Municipio también prohibió recientemente los velatorios por fallecimientos relacionados con el covid-19.



Las reuniones de negocios y expendio de alimentos en restaurantes y hoteles se realizan con un 30% de aforo y hasta las 00:00. Los restaurantes atenderán hasta las 23:00 con un aforo del 50%. Los gimnasios en espacios cerrados no operan; los que están en sitios abiertos pueden hacerlo hasta con el 50% de aforo y hasta las 22:00.



Esmeraldas



Libre circulación vehicular, funcionamientos de bares, karaokes, discotecas y centros de diversión nocturna, que cuenten con los permisos avalados por el Municipio.



La playa Las Palmas puede recibir personas de 06:00 a 17:00 de lunes a domingo, pero están prohibidas las fiestas clandestinas y en la vía pública. Las licorerías podrán funcionar de 14:00 a 23:00, de lunes a sábado y, se prohíbe el consumo de alcohol en los alrededores de esos locales.



Portoviejo



Los mítines políticos y plantones en el espacio público están prohibidos. En sitios privados se harán con máximo 25 personas. Solo se autorizan caravanas vehiculares. Los bares y discotecas siguen cerrados.



Restaurantes y negocios de comida rápida operan hasta las 00:00, con la mitad de su aforo; el servicio a domicilio es hasta las 02:00. El expendio de licor es hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados. Los domingos está prohibida la venta. Las canchas deportivas abren sin espectadores y los parques infantiles, pero bajo la responsabilidad de un adulto. Los espectáculos se autorizaron con límites de aforo y protocolos. Los cines y teatros funcionan al 50%. Las reuniones sociales se realizan hasta con 25 personas. La playa de Crucita y el manglar de La Boca pueden abrir con un aforo del 25%.



Manta



Las playas están abiertas de 05:00 a 15:00 y los locales comerciales de esos balnearios hasta las 17:00. Los vehículos circulan de 05:00 a 23:00. Los establecimientos atienden con el 50% del aforo y las reuniones no pueden exceder de las 25 personas.



Sucre



No hay restricción vehicular. El aforo de los negocios es de máximo el 30% y el horario de cierre será a las 22:00. Los bares, discotecas, cantinas, karaokes, galleras y centros de tolerancia continuarán cerrados. El aforo máximo para reuniones sociales y políticas será de máximo de 25 personas.



Milagro



El aforo para los restaurantes, centros comerciales y supermercados es del 30%. El COE también ordenó el cierre de balnearios de agua dulce por 30 días.



Aumento de casos preocupa en la Sierra



Ibarra



Libre circulación vehicular. Los restaurantes atienden con un aforo máximo del 50% al igual que los centros comerciales. Los centros de diversión nocturna (discotecas, centros de tolerancia, karaokes, entre otros) abren hasta las 24:00. Los buses pueden llevar solo pasajeros sentados. Están prohibidos todos los actos masivos que pueden generar aglomeraciones.



Ambato



Libre circulación vehicular durante el día y restricción de 23:00 a 05:00 de lunes a domingo. No se emiten salvoconductos, solo circulan autos para urgencias médicas.



Locales comerciales, de alimentos, restaurantes, cafeterías, mercados y centros comerciales funcionan con un aforo del 50%. El sistema financiero, gimnasios, iglesias, cines, teatros, auditorios, sitios de diversión como bares abren con el 30%.



Las reuniones familiares y corporativas se pueden realizan con máximo 25 personas. En las canchas deportivas solo pueden estar 20 personas y sin presencia de público.



Riobamba



Libre circulación vehicular. Se mantienen las prohibiciones de eventos masivos y se aplican controles a los eventos políticos por la campaña electoral. El aforo de los establecimientos comerciales se mantiene al 50%, así como la restricción en la venta de bebidas alcohólicas desde las 23:00 hasta las 05:00.



La venta de bebidas alcohólicas está prohibida de viernes a domingo y feriados. Las personas no pueden consumir alcohol en espacios públicos.



Cuenca



Limitación de aforos en los espacios públicos y prohibición de todo tipo de espectáculos masivos. Se mantiene la libre movilidad solo de 05:00 a 23:00.



Loja



Se mantienen límites de aforo y aún no se abrirán los bares, discotecas y centros de tolerancia. Sigue cerrada la atención en el Zoológico Municipal Orillas del Zamora.



Latacunga



Libre circulación vehicular. Aforo del 50% en locales de alimentos, cafeterías, restaurantes farmacias, supermercados y centros comerciales.



Rumiñahui



Se mantiene la suspensión de funcionamiento de las discotecas, bares, karaokes y centros de tolerancia. Los sectores artesanal, productivo, agropecuario y de alojamiento pueden atender en sus locales hasta las 22:00. Mientras que los centros comerciales deben abrir hasta las 21:00 con el 50% de aforo y los cines, con el 30% de aforo hasta las 21:00.



Pedro Vicente Maldonado



A través de un plan piloto se autorizó la apertura de seis bares del cantón, que apliquen normas de bioseguridad.



Pedro Moncayo



Se fijó un límite del 75% de aforo en los buses de transporte urbano e interparroquial.



En la Amazonía se regulan las actividades



Francisco de Orellana



Se autorizaron medidas de control en los puntos de mayor concentración de personas y la reapertura de los bares, karaokes, discotecas y centros de tolerancia que cuenten con todos los protocolos y medidas de bioseguridad.



No pueden abrir las canchas barriales o sintéticas y tampoco se permite el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos.



Tena



El horario para bares, karaokes, billares y discotecas es de 17:00 a 23:00 y con el 40% de aforo. Los demás establecimientos comerciales (tiendas, restaurantes, panaderías, licorerías, etc.) atienden hasta las 23:00 y con el 50% de aforo.



Quijos



Se autorizó la reapertura de templos religiosos con un aforo del 50% y las canchas deportivas con el 30%.

Cuyabeno



En esta localidad de Sucumbíos se reforzaron los controles sen los espacios públicos y en los buses de transporte urbano, donde se ha verificado el distanciamiento entre pasajeros y el uso de mascarilla.