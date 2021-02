En reunión con prefectos, Arauz dice que la Ley de Defensa de la Dolarización se redactó en EE.UU.

Representantes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) se reunieron con Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes) este jueves 25 de febrero del 2021 en Quito.

Los prefectos del país presentaron al aspirante que participará en la segunda vuelta de las elecciones generales las propuestas del Consorcio, entre ellas, un mecanismo de pago de las deudas pendientes.



Edwin Miño, director ejecutivo del Congope, señaló que actualmente el Gobierno mantiene una deuda de USD 733 millones con las prefecturas. "No estamos pidiendo que se nos pague todo de una vez, por eso proponemos a los candidatos, busquemos un mecanismo que cumplamos, un mecanismo serio de pago".



El candidato de Unes ofreció, de llegar a Carondelet, declarar en emergencia a los sistemas de riego y drenaje para garantizar "la soberanía alimentaria, aumentar la productividad y tener una mayor oferta exportable". Como parte de su plan de recuperación económica, ofrece líneas de crédito por USD 3 000 millones orientadas a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.



Arauz volvió a referirse al rol que, a su criterio, debe cumplir el Banco Central del Ecuador (BCE) para garantizar liquidez a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y desencadenar una recuperación económica rápida, a partir del fomento productivo y la obra pública que está paralizada.



"Yo prefiero solucionar 1 241 problemas con los GAD (cantonales, provinciales y parroquiales) y tener que enfrentar un problema, casa adentro, entre instituciones de la administración central de la Función Ejecutiva".



Sin embargo, criticó el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización enviado por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea esta semana, luego de subsanar requisitos formales. "La Ley de privatización del Banco Central significaría abortar una recuperación económica a partir del 24 de mayo".



Arauz mencionó que el proyecto establece que las reservas del Banco Central solo pueden tener como prioridad el uso "de privados y no de las entidades públicas", lo que, a su criterio, establecería una serie de prohibiciones.



"No podernos permitir que se apruebe una ley que le quite capacidades democráticas a un Gobierno electo. Yo les voy a contar una infidencia, de una reunión que tuve en EE.UU. con gente vinculada a centros de poder. Ellos decían la ley fue redactada aquí, en EE.UU. y que el objetivo es que entre por el ministerio de la ley, sin discusión alguna en la Asamblea".



Según el Ministerio de Finanzas la propuesta de Ley para la Defensa de la Dolarización, que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, protegerá el sistema monetario al fortalecer la independencia del Banco Central.



Arauz presentó también a los prefectos la llamada "agenda de futuro rural", que no solo contempla la producción agrícola, sino que incluye proyectos en materia de conocimiento técnico, científico y diversificación de oportunidades. Incluso, habló de una vinculación de las universidades y el sistema de educación superior con las Prefecturas.



"Para que en cada carrera podamos tener el año rural, no solo en medicina, para que pueda haber una interrelación entre la educación, el conocimiento y el campo ecuatoriano, para que podamos superar estas asimetrías estructurales".