COE Metropolitano se reunirá; ¿es posible un confinamiento en Quito por variante del coronavirus?

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano se reunirá el viernes 15 de enero del 2021. La Secretaría de Salud del Municipio de Quito considera que el cumplimiento de las actuales restricciones debe ser más riguroso.

El lunes, el COE nacional emitió seis exhortos para los 221 cantones. Tienen que ver con el respeto de los aforos en los distintos espacios, incluido el público; así también contar con estrategias para minimizar las aglomeraciones, el respeto del aforo en el transporte, mantener cerradas actividades de centros de entretenimiento nocturno y controles de la campaña electoral.



Ximena Abarca, secretaria de Salud del Cabildo, señaló que en la capital continúan prohibidos los eventos públicos, se mantiene el aforo del 50% para centros comerciales y restaurantes, así como del 30% para cines. Además, no está autorizada la reapertura de centros de entretenimiento nocturno ni el desarrollo de deportes de contacto.



La funcionaria recordó que después de que se levantó el estado de excepción, el 3 de enero pasado, las resoluciones que el Cabildo había adoptado, volvieron a estar vigentes.



En ese marco, la Secretaría señaló que debe haber mayor rigurosidad en el cumplimiento de las medidas ante la presencia en el país de la variante británica del coronavirus.



Para medir el riesgo al que se expone una persona, Abarca dijo que está disponible una calculadora que evalúa las diferentes situaciones del día a día de una persona. Con base en el aforo, la infraestructura del lugar y la capacidad de mantener la distancia, entre otros elementos, se define el grado de riesgo a un contagio.



Además, la Secretaría insiste en que las medidas de bioseguridad como el recurrente lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento se practiquen también en los hogares y en las reuniones familiares.



El alcalde Jorge Yunda manifestó que “la capital no puede, inclusive por las recomendaciones de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) regresar a confinamientos o cuarentenas, ya nuestra economía no lo permite”.



También, en el contexto de la campaña electoral para las elecciones presidenciales, el primer personero de la ciudad pidió a los candidatos que respeten los protocolos de bioseguridad para evitar un contagio masivo.

La Secretaría de Salud informó que se vigilará el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad para las caravanas y caminatas de los movimientos políticos. Añadió que se mantienen reuniones para aprobar dichas acciones proselitistas ya que no se las podrá hacer en todos los lugares; sobre todo en las parroquias con mayor número de contagios.