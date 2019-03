En el Liceo Panamericano de Samborondón hubo retrasos con 7 mesas receptoras del voto

LEA TAMBIÉN

De las 24 juntas receptoras del voto en el Liceo Panamericano de Samborondón, siete tuvieron problemas con su instalación. Para quienes llegaron a las 07:00 era “una burla” o “esperaban como giles” sin poder votar.

Juan Zuñiga tenía dos horas en la misma fila de la mesa 29 masculino y dijo que el problema es que “los improvisados” no saben organizar rápido las papeletas.



“Hubo falta de civismo. Los kits electorales llegaron ayer mismo”, dijo el capitán Byron Vera, jefe del recinto electoral y encargado de la seguridad. A este colegio están convocados 8 066 electores este 24 de marzo del 2019.



Las puertas para delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) e integrantes de las juntas se abrieron desde las 05:30, dijo Vera.



Para el uniformado podría incidir que la población que acude al lugar son en su mayoría de estrato medio alto. “Les resulta fácil pagar la multa”.

#Elecciones2019EC | La mesa 29 femenino del colegio Liceo Panamericano (de Samborondón) se encuentra arreglando los kits electorales a las 09:40. Hay 12 mujeres esperando. El problema se ha generado por la inasistencia de los miembros de las juntas



Vía @catherineyanezl pic.twitter.com/zD5Slft6A5 — El Comercio (@elcomerciocom) 24 de marzo de 2019



La sanción por no acercarse a conformar la junta receptora del voto es de USD 59,10. De ahí que en las mesas 27 y 28, las mujeres que esperaban para sufragar pedían que se suba la multa a más de USD 100 para evitar inconvenientes de este tipo.



Eloy Robles fue aplaudido por votantes de la mesa 27 masculino. Su llegada hizo que a las 09:45 se declare abierta la última mesa que faltaba. Pero su instalación se dio pasadas las 10:00.



“Esta mesa no estaba completa y como en la mía (la 22) había un suplente, yo me pasé acá”, dijo Robles de 21 años.

Mercedes Piedra, coordinadora del recinto electoral, recordó que la norma es que las mesas se pueden conformar con mínimo tres miembros: presiente, secretario y al menos un vocal principal.