Retraso en la construcción de obra de agua en Esmeraldas

La promesa es dar agua potable, desde agosto próximo, a 75 000 abonados de los cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde. En ese mes se tiene previsto entregar las obras del proyecto regional.

Su construcción debió estar lista en abril del año pasado, luego de 24 meses de trabajos, según el contrato. Hasta el momento, hay un avance del 95%, informó la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto.



Con el funcionamiento de dos nuevos módulos de potabilización y un sistema de bombeo, el abastecimiento del servicio se normalizó en los últimos cuatro meses.



Sin embargo, por la presión del líquido se producen roturas en la red de tubería de distribución que está obsoleta. La nueva línea aún no está lista.



En los casi tres años de construcción se han presentado cuatro desabastecimientos prolongados, que dejaron sin agua a los 42 000 abonados (que hay actualmente), hasta por más de un mes.



Las demoras en la entrega se deben a cinco causas: la falta de repotenciación del viejo módulo de tratamiento del agua; problemas legales para la entrega de un tramo de 10 kilómetros de tubería contratada por la empresa EAPA-San Mateo; supuesto incumplimiento del pago de los predios expropiados por parte del Municipio de Esmeraldas; instalación de las redes domiciliarias inconclusa; y aún está en construcción la planta de captación.



En el primer caso, esa repotenciación estará lista en marzo. La EAPA pidió que antes de esos trabajos primero se entregaran dos módulos nuevos en funcionamiento, para el tratamiento de 1 200 litros de agua, cada uno, y la nueva estación de bombeo. Esas dos obras mejoraron el abastecimiento.



Sobre los 10 kilómetros de tubería se deben resolver problemas legales con la empresa constructora. El presidente ejecutivo de EAPA, Juan Carlos Córdova, dijo que están pendientes las pruebas hidrostáticas y de presión de ese tramo, para rescindir el contrato con la compañía Eseico SA.



Rodrigo Carpio, gerente de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto de agua, informó que el Municipio no ha pagado las expropiaciones de terrenos en siete zonas donde se construyen los tanques de almacenamiento. El equipo asesor del alcalde Lenin Lara informó que 16 de las 18 expropiaciones fueron ejecutadas, pero faltan dos porque no han logrado ponerse de acuerdo con el trámite, que aún sigue.



La instalación de redes de agua en los barrios de los tres cantones está incompleta, porque se deben colocar 550 kilómetros de tuberías.



En el contrato inicial se contemplaron 380 km, sin embargo, encontraron que se necesitaba aumentar la red para ampliar el servicio a los domicilios. Hasta el momento se han tendido 520 km.



En esa red no se había tomado en cuenta al cantón Rioverde, por lo que en septiembre pasado se firmó un contrato complementario por USD 11 millones, tras un pedido del alcalde Armando Peña. Allá se instalarán 52 kilómetros.



La tubería llegará el 25 de febrero y estará instalada hasta finales de mayo, a cargo de la empresa Hidalgo&Hidalgo, contratada desde inicio del proyecto para la instalación de toda la tubería del sistema.



Tampoco se ha levantado la nueva captación, para evitar el desabastecimiento en el estiaje. El actual tiene problemas cuando la cota baja. Su construcción cuesta USD 7,5 millones y se entregará en agosto.



“No podemos entregar un sistema cuando aún falta la captación, línea de conducción y redes de distribución para Rioverde, así como repotenciar tanques y la planta de agua”, señaló Carpio.



El proyecto es financiado con un crédito del BID, no reembolsable, de USD 130 millones.



En contexto



El proyecto de agua está a cargo del Municipio de Esmeraldas, que contrató la construcción en abril del 2016. Hasta el momento se han invertido USD 108 millones, de un crédito de 130 millones. Tres empresas ejecutan los trabajos en los tres cantones.