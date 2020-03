COE implementa protocolo para retorno de grupos prioritarios a Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador implementará un protocolo para permitir el retorno de niños y adolescentes que no cuenten con sus padres o tutores en otros países, en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Así lo resolvió este lunes 23 de marzo del 2020 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), a una semana de vigencia del Decreto Ejecutivo que desde el 16 de marzo prohibió el ingreso de nacionales y extranjeros vía aérea como parte de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.



Junto con los menores de edad, la prioridad la tendrán mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de la tercera edad. A su retorno, todos deberán someterse a un test para prevenir nuevos contagios y acogerse a una cuarentena, dijo el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en entrevista con este Diario.



El funcionario justificó la decisión de haber restringido el transporte aéreo en el hecho de que los primeros 12 casos de infectados llegaron al país vía aérea como el de una mujer que en la provincia de Los Ríos contagió a otras 13 personas.









Por su lado, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea hizo un llamado al COE para que emita unos lineamientos que no solo permitan el regreso de ecuatorianos, sino también para que solucione el problema de muchos que no pueden regresar a Galápagos, su provincia natal, debido a la emergencia.



La resolución del COE también incluye un llamado a la Asamblea “para que las solicitudes de comparecencias a las autoridades del Estado se posterguen hasta que la situación actual esté superada”.



Entre los más requeridos por el Parlamento están el canciller, José Valencia, y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quienes han remitido excusas para no acudir en función de la emergencia.