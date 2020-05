Primer grupo de 59 residentes de Galápagos volvió a las islas en plan piloto; 52 no pudieron retornar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 59 residentes de Galápagos logró regresar a las islas luego de más de 40 días varados en el Ecuador continental, en un primer vuelo del plan piloto de retorno aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

El plan busca facilitar el retorno paulatino al archipiélago de 3 541 galapagueños a los que la emergencia sanitaria por el covid-19 y la suspensión de vuelos los tomó fuera de casa. El primer vuelo de Tame partió este domingo 3 de mayo de 2020 desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, con destino a la isla de San Cristóbal.



Los residentes deben abordar con una prueba de covid-19 negativa en tiempo real. De las 152 pruebas de detección de coronavirus realizadas para el primer vuelo, 42 resultaron positivas y 13 indeterminadas, con lo que 52 personas no pudieron viajar.



“Hay personas que no han podido viajar esta vez y es importante que sepan que si no lo han hecho es porque el resultado de los exámenes efectivamente no se los ha permitido”, les informó a su llegada a los pasajeros Norman Wray, ministro-presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.



El protocolo de retorno de residentes establece que el listado de personas lo lidera los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales. El primer vuelo fue coordinado con el Municipio de San Cristóbal e incluyó a personal médico.



Un segundo vuelo está planificado para Santa Cruz para el próximo sábado 9 de mayo, aunque con cupo limitado de pasajeros porque también trasladará carga y personal prioritario para la emergencia, según explicó este lunes 4 de mayo Wray en un enlace radial.



Los viajeros abordaron con mascarillas, velos, trajes especiales y gel desinfectante. En el avión se mantuvo distancia entre asientos y filas. Entre quienes lograron viajar había niños, familias y personas de la tercera edad pues el protocolo prioriza el retorno de la población en situación más vulnerable.



Wray informó que los residentes de San Cristóbal que dieron positivo en Guayaquil, entre ellos niños, son en su mayoría personas asintomáticas y otros han presentado síntomas leves.



Quienes lograron retornar a San Cristóbal deberán guardar aislamiento preventivo. “No existe contagio comunitario en Galápagos, hemos impulsado un manejo riguroso, eso es lo que tenemos que proteger y mantener baja la tasa de hospitalización y casos críticos”, señaló Wray. “Tenemos una sola persona hospitalizada y hemos testeado al 5% de la población”.

El archipiélago registra según las cifras del Consejo de Gobierno 48 casos de contagios confirmados repartidos en sus tres cantones y 57 personas contagiadas que permanecen en tres embarcaciones fondeadas en jurisdicción de la isla Santa Cruz. Desde este lunes 4 de mayo los tres cantones de Galápagos iniciaron con semáforo en rojo la fase de distanciamiento propuesta por el Gobierno Nacional.