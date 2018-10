Retornan desde México 150 inmigrantes hondureños de los que iban en una caravana a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Al menos 150 inmigrantes hondureños de los miles de la caravana que salió el pasado día 13 de San Pedro Sula, norte de Honduras, con la idea de llegar a EE.UU., retornaron este sábado (27 de octubre del 2018) de manera "voluntaria" desde México, informó una fuente oficial.

Entre los retornados, en un avión de la Policía Federal de México, hay madres con hijos y adolescentes, indicó la Presidencia de Honduras en un comunicado.



Otros 113 arribaron el miércoles y 264 el jueves, según la información oficial.

Entre los que han llegado por vía terrestre y aérea desde México, y los que lo han hecho en autobuses desde Guatemala, rondan los 5 000, según los registros de las autoridades hondureñas.



Los retornados al llegar reciben asistencia en materia de salud, alimentación y transporte para que regresen a sus lugares de origen, como parte de un equipo interinstitucional creado por el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, subraya la información.



Oficialmente no se tiene un registro exacto de cuántos hondureños se han ido del país desde el pasado día 13, cuando desde San Pedro Sula, norte de Honduras, lo hicieron unos 3 000, según las Naciones Unidas, pero esa cifra ya habría superado los 7 000.



La prensa local informó hoy que un grupo de unos 60 inmigrantes, procedentes del departamento de Olancho, salió en ruta hacia Estados Unidos con la intención de alcanzar a la caravana del 13 de octubre.



Los inmigrantes aducen que se van de su país porque no tienen trabajo y la inseguridad. Muchos de la caravana que salió el día 13 comenzaron a llegar a México el 19, mientras que otro grupo, de unos 1 500, lo hizo entre el jueves y viernes de esta semana, según informes desde Guatemala.



De los que ya están en México, hoy desestimaron un plan anunciado el viernes por el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, para regularizar su situación, al señalar que no atiende las causas del éxodo y limita su libertad de movimiento a los estados de Chiapas y Oaxaca.



En un comunicado difundido por organizaciones civiles, los inmigrantes indicaron que, en una asamblea efectuada en el Parque Central de la localidad de Arriaga, estado de Chiapas, se acordó la respuesta al plan de Peña Nieto, llamado "Estás en Tu Casa".



Los inmigrantes insisten en que quieren llegar a Estados Unidos, pese a las reiteradas advertencias del presiden de ese país, Donald Trump, de que no se les permitirá entrar.