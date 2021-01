El retiro de la propaganda electoral no autorizada comenzó en Santo Domingo de los Tsáchilas

En Santo Domingo de los Tsáchilas no existen proveedores autorizados para que elaboren vallas publicitarias para los candidatos a la Asamblea Nacional.

Pero en las calles de esta provincia del occidente del Ecuador hay un exceso de ese material con las imágenes de los aspirantes y logotipos de las organizaciones políticas. No se sabe a qué firma se contrata para elaborarlas.



Este martes 19 de enero del 2021, la Junta Provincial Electoral informó que se hará el retiro de esa propaganda estática debido a que se incumple el artículo 17 del Reglamento para control y fiscalización del gasto electoral.



Un movimiento político ya fue notificado el lunes 18 de enero para que desmonte voluntariamente cinco vallas ya que habría incurrido en un mal uso del fondo de promoción electoral. De no hacerlo hasta este miércoles, la Dirección Provincial del Consejo Nacional Electoral, con el acompañamiento de bomberos y policías, las retirará.



Este caso incluso será enviado al Tribunal Contencioso Electoral para que determine si hubo una infracción, aseguró la presidenta de la Junta, Josselin Mejía. El ente electoral provincial realizó un recorrido por las diferentes calles de la ciudad para levantar un informe sobre este incumplimiento. Hasta el 13 de enero se constató que más movimientos y partidos políticos han inobservado la normativa.



Por eso no se descarta que en los próximos días se levanten más expedientes para notificar el retiro de ese material electoral. Para el experto jurídico, Stalin Naranjo, se deben aclarar las competencias que tienen el Municipio y la Junta Electoral cuando se trata de establecer acciones para actuar frente a presuntas ilegalidades.

Por un lado, la Dirección de Control Territorial del Cabildo emitió autorizaciones para que se coloque la publicidad para los comicios de febrero, pero por otro, la Junta desautoriza.



El vocal de este organismo, Édison Vera, aclaró que ellos intervienen en los casos en que se haga uso del fondo de promoción electoral, mientras que el Municipio podría ejecutar sanciones cuando se incurre en publicidad, es decir, en los gastos propios de cada sujeto político.



Las Junta Electoral de Santo Domingo ya se pronunció en diciembre de 2020 por una posible campaña electoral anticipada que se constató por la presencia de vallas publicitarias con el rostro de candidatos.



Entonces se exhortó al Municipio para que ejecute acciones que controlar esa situación. En la provincia Tsáchila para las elecciones del 2021 están habilitados para los sufragios 377 727 ciudadanos. Para este proceso electoral se inscribieron 72 candidatos pertenecientes a 14 listas y 4 alianzas políticas.