¿Cómo se pueden retirar paquetes de Correos del Ecuador en esta emergencia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Limitantes generados en la etapa de confinamiento por la pandemia incidieron, según Correos del Ecuador, afectaron la prestación del servicio de entrega de paquetes.

Desde mayo del 2020, la empresa estatal postal reactivó sus funciones con la apertura de agencias, aunque sus actividades han sido centralizadas exclusivamente en la entrega de paquetes. Los demás servicios con los que cuenta la empresa estatal están suspendidos.



La firma señaló que “al momento labora de la manera más ágil posible”.



Entre esos limitantes de operatividad que generó el confinamiento estuvieron la suspensión del transporte aéreo, las restricciones de movilidad terrestre, entre otros factores, anotó Correos.



Adicionalmente, la empresa explicó que debió ajustar sus normas para la correcta aplicación de protocolos de bioseguridad para los trabajadores y clientes.



Sobre los retrasos en entregas de paquetes desde el exterior, la firma explicó que la recepción de encargos disminuyó considerablemente. “Quizá las compras efectuadas en el exterior presenten un retraso en la fecha de su arribo al país, sin embargo, esta situación depende de la transportación internacional más que de Correos del Ecuador”.



Además, estimó que, en cuanto los vuelos internacionales se regularicen, disminuirá el volumen de paquetes represados que aún no han arribado al país y se incrementará el servicio de entrega de manera sustancial.



Los aviones, además, redujeron su capacidad operativa por la emergencia. No obstante, Correos del Ecuador precisó que el área de nacionalización de paquetes que maneja, junto con Aduanas del Ecuador (SENAE), no suspendió sus operaciones.

La firma también aseguró que el proceso de cierre que hoy cumple la empresa no implicará que se descontinúe el servicio postal de entrega de paquetes. Luego, Correos del Ecuador entregará la posta al nuevo operador de manera sincronizada.



A continuación le presentamos los pasos que, según la empresa postal estatal, se deben seguir, para retirar los paquetes:



Costo. Para el retiro de paquetes, los ciudadanos pueden acudir a las agencias de Correos del Ecuador ubicadas a nivel nacional, realizar el pago de US$ 3.49 y proceder al retiro del mismo.



Rastreo. Los usuarios del servicio postal pueden rastrear sus paquetes ingresando al portal web de Correos, opción Rastreo de Envíos, o registrándose en la página de Avísalo.



Pago. Desde la página web de Avísalo, el pago puede realizarse, también se puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, en cualquiera de las agencias.



Preguntas. En caso de inquietud o requerimiento, los ciudadanos pueden direccionarlos al correo electrónico servicioalcliente@correosdelecuador.gob.ec. Deben registrar su nombre y número de cédula; y si se trata de un requerimiento de información respecto a un paquete, deben adicionar el código de rastreo.