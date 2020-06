¿Cómo se pueden retirar paquetes de Correos del Ecuador en esta emergencia?

LEA TAMBIÉN

Las restricciones del estado de excepción y la suspensión de vuelos por la pandemia del covid-19 impactaron en la prestación del servicio de Correos del Ecuador. La firma lo admitió el 17 de junio del 2020.

Desde mayo, la empresa estatal postal ha reactivado operaciones con la apertura de agencias, aunque sus actividades han sido centralizadas exclusivamente en la entrega de paquetes, con la aplicación de protocolos de “bioseguridad” para trabajadores y clientes. "Al momento labora de la manera más ágil posible”, indicó la entidad.





Retrasos en las entregas

La firma reconoció que la recepción de encargos disminuyó considerablemente. “Quizá las compras efectuadas en el exterior presenten un retraso en la fecha de su arribo al país; sin embargo, esta situación depende de la transportación internacional más que de Correos del Ecuador”, indicó la institución.



Según la entidad, en cuanto los vuelos internacionales se regularicen, disminuirá el volumen de paquetes represados que aún no han arribado al país y se incrementará el servicio de entrega de manera sustancial.



Los aviones, además, redujeron su capacidad operativa por la emergencia. No obstante, Correos del Ecuador precisó que el área de nacionalización de paquetes que maneja, junto con Aduanas del Ecuador (Senae), no suspendió sus operaciones.





Cierre de Correos del Ecuador

El 19 de mayo del 2020 el presidente Lenín Moreno dispuso la extinción de la Empresa Pública Correos del Ecuador en el Decreto 1056. Desde entonces, corre un plazo de 60 días para que la entidad cuente con la mayor cantidad de activos líquidos; luego entrará en proceso de liquidación (180 días).



La firma aseguró el 17 de junio que el proceso de cierre no implicará la suspensión del servicio postal. Correos del Ecuador entregará la posta al nuevo operador de manera sincronizada, indicó.







Costo del servicio actual





Para el retiro de paquetes, los ciudadanos pueden acudir a las agencias de Correos del Ecuador ubicadas a escala nacional, realizar el pago de USD 3,49 y proceder al retiro del mismo. La cancelación del servicio puede realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, en cualquiera de las agencias.





Rastreo de productos

Los usuarios del servicio postal pueden rastrear sus paquetes ingresando al portal web de Correos, opción Rastreo de Envíos, o registrándose en la página de Avísalo.





Inquietudes por el envío de paquetes

En caso de inquietud o requerimiento, los ciudadanos pueden escribir al correo electrónico servicioalcliente@correosdelecuador.gob.ec. Deben registrar su nombre y número de cédula; y si se trata de un requerimiento de información respecto a un paquete, deben adicionar el código de rastreo.