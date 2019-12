Retiran permiso de funcionamiento a universidad con 65 000 alumnos en Perú

LEA TAMBIÉN

Educación Superior Universitaria (Sunedu) de Perú rechazó la solicitud de licenciamiento institucional de la privada Universidad Alas Peruanas (UAP), que le permitía funcionar, con lo cual sus más de 65 000 alumnos tendrán que concluir sus estudios en otro lugar.

El proceso de licenciamiento fue rechazado debido a que la Universidad Alas Peruanas, con 17 sedes a nivel nacional, incumplió 33 de los 44 indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad, según informó la SUNEDU.



Sin embargo, la UAP anunció que ha iniciado un proceso de fusión con la Universidad Norbert Wiener para que su alumnado pueda continuar sus estudios en esta institución privada.



La UAP ofrecía 78 programas académicos, entre 30 de pregrado, 26 de maestría, 12 de doctorado y 10 de segunda especialidad, e inició su proceso de licenciamiento en 2017.



No obstante, la universidad no logró aprobar el proceso en una primera instancia y presentó una subsanación el año pasado.



Entre los motivos por los cuales han perdido el permiso para operar, y deben cerrar en un plazo máximo de dos años, figuran la escasa investigación académica, dado que sólo ha ejecutado el 5 % de su presupuesto para este campo y que en 12 de sus 17 filiales no se ha concluido con ninguna investigación.



Además, sólo el 1 % de sus profesores realizan actividades de investigación y en al menos dos sedes de la universidad no se realizó ningún proyecto de investigación.



La SUNEDU también señaló que el 93 % de sus locales académicos se encontraban en proceso de adecuación, no tiene una gestión adecuada de manejo de residuos sólidos y tampoco de medidas de seguridad.



En pleno proceso de evaluación, la UAP retiró de su oferta 119 programas de estudio y se desistió de brindar el servicio universitario en 72 locales, pues la SUNEDU la sancionó por ofrecer el servicio educativo en un establecimiento no autorizado en la región de Cajamarca.



Tras la denegación del licenciamiento, la Universidad Alas Peruanas informó, a través de sus redes sociales, que firmó un acuerdo con la Universidad Norbert Wiener para iniciar un proceso de fusión, que le permita concluir sus estudios a su actual alumnado.



En el caso de que la SUNEDU apruebe la fusión de ambas universidades, los alumnos de la UAP "continuarán con normalidad su formación académica en la universidad fusionada bajo estándares de calidad licenciados", dado que Norbert Wiener tiene su licenciamiento vigente.



La SUNEDU trabaja actualmente en el proceso de licenciamiento de 25 universidades, cinco de ellas públicas y el resto privadas, bajo nuevos estándares para asegurar la calidad de la enseñanza superior en Perú.