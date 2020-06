Retienen a ocho trabajadores en Perú por creer que antenas 5G transmiten covid-19

LEA TAMBIÉN

Comuneros de un poblado rural andino en Perú retuvieron a ocho trabajadores de telecomunicaciones que reparaban una antena bajo la creencia de que contraerán el covid-19 si se instala tecnología 5G en la zona, informó el jueves 11 de junio de 2020 un vocero de la empresa.

El incidente se produjo la noche del miércoles 10 de junio cuando los trabajadores llegaron a cambiar un nodo averiado de una antena de tecnología inalámbrica en la provincia de Acobamba, 525 kilómetros al sureste de Lima.



Los campesinos de la comunidad Huachhua Chopcca, en Acobamba, se opusieron a la reparación y les exigieron que remuevan las antenas de telecomunicaciones existentes como condición para dejarlos ir, dijo a canal N de televisión el vocero de la empresa Gilat Perú, Arieh Rohrstoc.



“Fueron retenidos cuando trataron de salir y no tenemos comunicaciones con ellos desde el miércoles por la noche”, indicó el vocero de la empresa.



“Los pobladores no los dejaron entrar a (la comunidad a cambiar el nodo) porque aludían que el 5G transmite el covid-19”, dijo el vocero de la empresa.



“Piensan en forma errónea que el covid se transmite por ondas de radio, nuestra tecnología es inalámbrica y el virus no se puede transmitir por ondas electromagnéticas”, agregó.



El vocero de Gilat Perú negó que trabajen con 5G (quinta generación) e indicó que hay teorías conspirativas en Facebook que vinculan esa tecnología con la propagación del nuevo coronavirus.



La provincia de Acombamba se ubica a 3 800 metros de altitud, en la región Huancavelica. Dicha región registra 612 casos confirmados de covid-19, una de las tasas más bajas del país.



Perú es el segundo país en América Latina con más contagios de la enfermedad, detrás de Brasil, con más de 214 000 casos confirmados. También tiene más de 6 100 fallecidos.