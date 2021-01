Siete candidatos presentaron sus propuestas en el primer día del Debate

La noche de este sábado 9 de enero del 2021 se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Quito) el Debate Presidencial 2021 organizado por El Comercio, Televicentro, y las emisoras Radio Quito y Platinum.

14 de los 16 candidatos confirmaron su participación y en esta primera jornada intervendrán siete presidenciables: Guillermo Lasso, Ximena Peña, Paúl Carrasco, Giovanny Andrade, Carlos Sagnay, Gustavo Larrea e Isidro Romero.



El candidato Andrés Arauz debía intervenir este 9 de enero del 2021, pero declinó participar en el encuentro, pese a que su equipo estuvo presente en el sorteo.



El resto de aspirantes presentó sus propuestas al país el domingo 10 de enero.



La primera jornada del debate arrancó a las 20:00. Durante esta los candidatos explicarán sus propuestas en las siguientes temáticas: Salud y pandemia; Economía y empleo; Seguridad; y Corrupción. Además tendrán tiempo para una intervención final.



A continuación la intervención de los candidatos



Isidro Romero



"Ante todo, quiero agradecer enormemente al diario EL COMERCIO la invitación que me habéis hecho. Y, en segundo lugar, una anécdota porque yo soy un hombre franco en mi vida. A mí me extrañó cuando entré al debate, vi a mis amigos y otros conocidos a saludarlos. El único que no me quiso saludar es el muchachito Lasso, que no tuvo la gentileza ni la certeza de saludar a un amigo. Pero eso no tiene importancia. La próxima vez, te castigaré como un muchacho malcriado. A mí nadie me deja de saludar. Perdona que te lo diga.



Y ahora entro a lo mío. No es ambición. El sentimiento que tengo por un país y por un pueblo siempre ha sido grande por el Ecuador. Año 1998 me propusieron para ser candidato a la Presidencia del Ecuador. No lo quise hacer. No me sentí feliz. No me sentí preparado para ser presidente".



Gustavo Larrea



"Porque creo que el país requiere cambios profundos hay un sentido histórico de nuestra nación y ese sentido histórico ha implicado producción agropecuaria, marina, turismo, industria, artesanía que ha estado orientada a fortalecer ese sentido histórico de desarrollo económico con justicia social. Creo que esa tarea pendiente le queda a la nación, es el momento de dar ese paso histórico en una situación, tal vez, la más grave de nuestra historia y vamos a requerir no solo avanzar al desarrollo, vamos a requerir reactivar la economía, vamos a requerir solucionar un problema de salud pública. La mejor política y económica y social en los próximos meses será la vacunación masiva para erradicar la pandemia".



Carlos Sagnay



"Porque quiero darle al Ecuador lo que necesita, necesita un cambio trascendental, un cambio fundamental, un cambio de estructura, un cambio de sistema, un cambio de sistema corrupto que hemos tenido por décadas en Ecuador y hemos estado acostumbrados a tener gobernantes corruptos que han dado mal ejemplo a las juventudes, quiero gobernar con el ejemplo, voy a dar un presupuesto de la transparencia y con cero déficit, para tener un Ecuador Desarrollado, un Ecuador con salud y educación como temas primordiales".



Giovanny Andrade

​

"Estamos cansados de candidatos a la presidencia como ecuatorianos que están en organizaciones políticas y casi más que políticas organizaciones delincuenciales, estamos cansados de los candidatos a la presidencia que vienen de la banca y de los banqueros. Estamos cansados de los candidatos que quieren manejar al país como si fuera un equipo de fútbol, estamos cansados de los payasos tarimeros, por eso venimos acá, venimos a buscar a las familias ecuatorianas porque está realidad se ve en al faltar el pan de cada mesa. Quiero ser presidente para poder cambiar esta consecuencia para dar a todas las familias ecuatorianas un nuevo amanecer por eso soy del pueblo y para el pueblo y con esto vamos a sacar adelante al Ecuador. Muchas gracias".



Paúl Carrasco



"Siempre pensé y estoy convencido que la solución a los problemas del Ecuador no los tiene que darlas una persona, esto no es un tema de que quiero ser, el punto es que las soluciones las tiene que darlas la gente, los ciudadanos, por lo tanto necesitamos un gobierno que escuche a ustedes ciudadanos, hombre y mujeres del Ecuador".



Ximena Peña

​

Queridos compatriotas dentro y fuera del país soy Ximena Peña, migrante y candidata de la 35. Llegaré a la presidencia con soluciones concretas para enfrentar la pandemia, para proteger la vida de tus hijos y tu familia, vacunación gratuita para todos. Para los que perdieron el empleo un salario excepcional para que active su economía, para los productores y emprendedores alivien sus deudas y apoyo para el pago de sus salarios. Para los que dejaron de estudiar por no tener acceso a la tecnología internet y una tablet para que no abandonen la escuela. Para las mujeres que viven con el temor a morir seguridad para sus vida y su... solamente existe una mujer en esta contienda electoral y eso da muestra de que la política debe cambiar. Soy Ximena Peña, no soy la candidata correísta ni oficialista, que quede claro, soy una mujer progresista.



Guillermo Lasso



"Queridos ecuatorianos, el año que acaba de concluir ha sido uno de los peores años que nos ha tocado vivir. La crisis económica, la crisis sanitaria por el covid, la delincuencia y la corrupción han golpeado severamente a la familia ecuatoriana, a todos ustedes. Sé que tienen incertidumbre, que han perdido la confianza, que no pueden creer y que de todas maneras ustedes sacan fuerzas de las situaciones más adversas y más duras, porque encaran el futuro con optimismo".





Guillermo Lasso

“La situación que vive el país es el resultado de un modelo obsoleto llamado socialismo del siglo XXI , aplicado los últimos 14 años. Nosotros proponemos rescatar de la pobreza a todos los ecuatorianos.



Nuestra propuesta es clara, inversión para generar empleo, en infraestructura vial para desencadenar todo un proceso de inversión en la gran industria, mediana, pequeña y la microempresa.



Vamos a capitalizar al Banco Nacional de Fomento con 1 000 millones de dólares, para dar crédito al sector agropecuario al 1 por ciento de interés y a 30 años plazo. Vamos a apoyar el emprendimiento especialmente dedicado para la mujer ecuatoriana, para la madre de familia, madre soltera, madre abandonada por su esposo que quiera emprender desde su casa para poder impulsar el crecimiento y la prosperidad de su familia.



Vamos a impulsar la inversión en carreteras, en infraestructura pública y vamos a reducir impuestos, eliminar trámites para promover el emprendimiento y generar empleo, ingresos para las familias, que es lo que nos preocupa, que esté la familia por encima del gobierno, no el gobierno por encima de la familia".



Ximena Peña



"Hemos vivido un año durísimo. Siete de cada 10 ecuatorianos no saben si va a comer la semana que viene, 3 millones de niños en pobreza y 1 millón de ecuatorianos han perdido el empleo.



Para una crisis excepcional, soluciones excepcionales. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar, con un ingreso excepcional para aquellos que perdieron el empleo. Esto no es un gasto, es una inversión con rentabilidad social para activar el consumo, la producción, el empleo, la recaudación tributaria. Valoramos el esfuerzo de nuestros pequeños y medianos emprendedores, por eso queremos apoyarlos con el pago del salarios y alivio a sus deudas. Queremos también priorizar el empoderamiento económico de las mujeres que han enfrentado de manera más dura la crisis económica.



También queremos trabajar para fortalecer la recaudación tributaria. Si hablamos de justicia tributaria el impuesto que más debería recaudar es el impuesto a la renta, sin embargo, se evaden USD 4 500 millones en ese impuesto. Vamos a luchar contra la evasión tributaria para generar una activación económica sostenible, incluyente y solidaria. Un país menos desigual es un país que genera más estabilidad, más seguridad. De eso se trata queridos ciudadanos, de generar condiciones de igualdad para todos".



Paúl Carrasco



"Uno de los problemas fundamentales que uno siente y que sentimos en las calles es que la gente está endeudada, que la gente debe, debe a los bancos privados y públicos y debe por los emprendimientos que generó y no puede pagar y debe por la vivienda y debe por las tarjetas de crédito. Soluciones temas concretos: amnistía bancaria para los ciudadanos, reestructuración de las deudas con un interés del 1% a 10 años, darles un respiro para que puedan reactivar su economía familiar. Cómo generar efectivamente trabajo, pero más que generar trabajos nuevos, sino recuperar los trabajos que se perdieron durante la pandemia, por tanto, es importante generar subsidio de trabajo para la empresa privada y los emprendimientos, para los jóvenes de 20 a 30 años. 750 000 empleos en este plan de recuperación económica para el país".



Giovanny Andrade

“El Ecuador ha sido siempre presa de una economía vulnerable donde han manejado los banqueros y muchas otras personas más, con manejos oscuros de la corrupción. Tenemos que cambiar esto, tenemos que abrir el país para la economía externa, para que vengan capitales externos a invertir en el Ecuador.



Tenemos que hacer zonas libres. Tenemos que crear una mirada hacia el agro, abrirnos hacia nuestro sistema agrario.



También tenemos que ver con buenos ojos la minería del país, esta minería del país que nos trae muchos beneficios, y nos va a traer muchos beneficios para hacer planes de trabajo, para que los ecuatorianos tengan su empleo, para que puedan realmente rehacer su economía en su casa y en su bienestar.



También debemos llevar a esta economía hacia el país de inversión, donde abrimos el país, reducimos los impuestos, donde reducimos hasta un 2% el IVA para que puedan venir esos capitales, donde tengamos una libertad completa de inversión, donde podamos ver al agro como una de las cosas principales para que sea una mirada para que la minería saludable, una minería planetaria, nos rija hacia adelante a nosotros, con una economía sólida donde todos podamos trabajar.



Debemos hacer aquí planes de trabajo para inversión extranjera, con industrias y plantearnos algo nuevo para el Ecuador”.



Carlos Sagnay

"Voy a bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional de bancos, de tal manera que no tengamos tasas de interés de chulqueros de 20 a 25% que no han permitido el desarrollo nacional; además vamos a tener tasas de 2 y 3% que es lo que corresponde al riesgo personal o corporativo, además voy a cambiar la manera de presupuestar en Ecuador, nosotros hemos tenido el presupuesto de la corrupción, con 30% de coima incorporado dentro de ese presupuesto, voy a presupuestar con base cero, significa voy a presupuestar de nuevo, con eso eliminaré el déficit de 9 mil millones de dólares, vamos a tener el prepuesto de la transparencia del déficit cero para tener un Ecuador desarrollado con cero tolerancia a la corrupción, además vamos a tener una justicia confiable, en la cual el Presidente la República no va a meter sus manos en la justicia ni va a tener jueces y fiscales de bolsillo, la función Ejecutiva será totalmente independiente de la Legislativa y la Judicial, de tal manera que todos los ecuatorianos y los inversionistas extranjeros confíen nuestro sistema, y podamos tener inversión nacional que se ha ido y extranjera directa, de tal manera que creamos empleo".



Gustavo Larrea

"La pandemia nos deja una gran lección. Nuestro país logró aumentar las exportaciones agropecuarias, marinas y acuíferas. Una lección que aprender, la fortaleza de nuestro país está en ser lo que es. El futuro solo puede ser construido desde nuestras raíces y no desde novelerías elaboradas en un escritorio, sino desde la senda histórica que nuestros padres, abuelos, abuelas trazaron ya para esta Nación, que es ser una potencia agropecuaria, dar el salto para ser una potencia agroindustrial. Esa es la tarea pendiente que el país tiene. Y desde luego turismo, acuicultura, producción marina, industria y artesanía y todas las actividades conexas. Para eso es necesario dar un primer paso. Reactivación económica del país, crear un fondo de reactivación económica con líneas de crédito con tasas de interés de no más del 5%, 10 años de plazo, un año de gracia para reactivar la micro, pequeña y mediana producción tanto urbana como campesina, agraria".



Isidro Romero

"Quiero decirles, ecuatorianos, que el Ecuador es uno de los países más ricos de América y quizás el mundo. Tenemos la mayor riqueza, que es la agricultura en el Ecuador, que está paralizada hace 40 años. La agricultura será el mayor desarrollo que aplicaré en mi gobierno. Además, vamos a dar 3 millones de empleos a través de la agricultura. Vamos a dar líneas de crédito que no pasen entre el 4 o el 5%.



El segundo motor económico es la pesca. Aplicaremos las nuevas tecnologías que existen en el mundo, como la acua marina, que significa sembrar en el mar.



Hoy Ecuador tiene 1 300 000 hectáreas. Fomentaremos la industria. Fomentaremos la construcción, fomentaremos el petróleo, fomentaremos la minería y fomentaremos el turismo.



Lo que más pide este país es empleo. Traeremos la mayor inversión extranjera que en la historia hubiera soñado el Ecuador que hubiéramos podido tener. Y tendremos que tener una imagen de un país grande, serio, correcto, lleno de dignidad y sobre todo de principios y valores".

Ronda de réplica



Guillermo Lasso

"Nuestro objetivo ecuatorianos en el mediano plazo, en los próximos años es crear dos millones de empleo, ese millón de empleo que se perdió por el mal gobierno de Correa y de Moreno y un millón de empleos que se ha perdido este año por la crisis económica y por la pandemia. Pero tenemos que atender con urgencia una prioridad. Hay un sector de cerca de 300 mil familias que hoy siente hambre y la responsabilidad de mi gobierno será atender con prioridad el hambre de aquellas familias ecuatorianas que hoy sienten un agudo impacto por la crisis económica y vamos a apoyar el emprendimiento.



Quiero decir a la mujer ecuatoriana que la llevo en mi corazón y que me voy a preocupar de ustedes, porque son el sector de la sociedad ecuatoriana más afectado por la falta de empleo. Ustedes las mujeres, los jóvenes tiene una atención especial".



Ximena Peña

"Escucho las propuestas de los candidatos y me parece que no se comprende lo que están viviendo los ecuatorianos en medio de una pandemia que está golpeando duramente a los más pobres. Lo dije en mi intervención, 7 de cada 10 ecuatorianos no saben si van a comer la semana que viene, por supuesto que vamos a invertir en la agricultura, tenemos que potenciar la agricultura, claro que sí. Pero, ahora mismo nuestros ciudadanos demandan un alivio. Por eso nuestra iniciativa de renta básica de emergencia para dar dignidad a los más golpeados por la pandemia.



También es importante hablar de la banca, del compromiso como país debemos tener para enfrentar la pandemia. USD 205 millones de ganancia; es ético que la banca gane tanto, cuando la gran mayoría de ecuatorianos están en pobreza. Por favor, requerimos un compromiso nacional para enfrentar la economía todos unidos por un país".



Paúl Carrasco

"Amnistía bancaria para los ciudadanos, trabajo subsidiado para los jóvenes de 20 a 30 años, claro que hay que apoyar a la agricultura: arancel cero para los insumos importados para la agricultura; crédito al 5%, pero crédito que se ajuste al ciclo productivo de la agricultura, además deberíamos crear un seguro agrícola para los productores, pero también deberíamos construir centros de acopio para la distribución y pago justo para los agricultores. Es decir, una propuesta completa de un ingeniero agropecuario para los agricultores y finalmente el Ecuador necesita dólares ciudadanos, por lo tanto plantearemos convertir ciertas zonas para libre circulación de capitales, somos nacionalistas, que vengan los dólares como sea, pero que generen producción".

Giovanny Andrade

“Vamos a incentivar la economía del país, a reducir la carga fiscal que tiene que pagar, reduciremos el 2% del IVA para incentivar el consumo nacional; y las empresas que den más empleo también tendrán su retribución con menos impuestos que les pongamos.



Vamos a descomoditizar el país, vamos a vender materias primas que sean trabajadas, les vamos a dar el valor agregado. En minería vamos a vender llaves, alambre y cobre, ya no en concentrado.



En el agro, ya no vamos a vender el cacao de aroma sino vamos a traer esas empresas a Ecuador para que puedan dar el valor agregado y las fuentes de trabajo necesarias para el ecuatoriano y que salgan los chocolates, con la marca que sea hacia fuera del país.



Vamos a abrir la refinería de oro Latinoamericana que nos tendrá reserva federal de Ecuador”.



Carlos Sagnay



"Durante mi primer año de gobierno solucionaré el problema del déficit de USD 9 000 millones de dólares y reduciré la carga de la deuda; en el segundo año me preocuparé de eliminar ciertos impuestos, voy a ver la forma de bajar el IVA y el Impuesto a la Renta o corporativo, voy a dinamizar la industria de la construcción porque allí convergen muchas profesiones, ingenieros civiles, arquitectos, plomeros, fiscalizadores, de todo prácticamente, con esto nosotros vamos a dinamizar toda la economía nacional, vamos a dar hipotecas médicas, bajas, al 2% a largo plazo, 25, 30, 35 años, de tal manera que la gran mayoría de ecuatorianos tengan acceso a una vivienda barata y módica".



Gustavo Larrea

"El país vive una tragedia. El mundo vive una tragedia. Los organismos internacionales coinciden en que son necesarias medidas urgentes para solucionar los graves problemas económicos y sociales. Se ha perdido empleo, coincidimos con muchos en eso. Hay que impulsar un programa de empleo urgente en el país. Hay que impulsar un programa de crédito dirigido a la micro, pequeña, mediana empresa para reactivar la economía y el empleo. Es necesario un programa Hambre Cero en el país. Es verdad: más de ocho millones de ecuatorianos tienen problemas de alimentación. Nosotros, desde nuestro gobierno, impulsaremos el programa Hambre Cero que permita llegar con canastas alimentarias a las familias que necesitan ya alimentación".



Isidro Romero

"Nunca permitiremos que ningún ecuatoriano no coma tres veces al día. Esa será nuestra obligación como Estado.



Segundo, la banca de este país tendrá que cambiar. Se acabará la banca de comisiones, que nos ha destruido el bolsillo de los ecuatorianos y convertiremos en banca de desarrollo. Y vendrán siete, ocho o diez bancos extranjeros para que vengan a invertir en el país



Pero lo más importante que quiero conversar es el mayor centro financiero del Pacífico Sur, que montaremos en una parte del Ecuador, donde jugará un impuesto único del 5% y cambiaremos la ley laboral, fiscal, tributaria y dar la seguridad jurídica que necesita este país. Ahí sí vamos a ver en el Ecuador la mayor inversión extranjera que jamás ha soñado este país, porque la región tiene un impuesto de entre un 30 y 40%".

Isidro Romero

"La verdad, ecuatorianos, hemos pasado un año 2020 muy grave, muy duro, muy difícil y yo creo que debemos olvidarlo ya. Pero debemos estar presentes que hoy día existe la vacunación. Existe la vacuna en cuatro o cinco países, que será para mí la gran solución de poder solventar la situación tan grave que tiene el pueblo ecuatoriano con esta pandemia.



Pero debemos hacerla con la velocidad más grande que debemos realizarla. Si nosotros vacunamos en la pequeña cantidad que estamos haciendo, jamás vamos a lograr posiblemente en este año haber podido vacunar a toda la población.



Pero aparte del tema pandemia, yo creo que es importante fortalecer el sistema de salud pública. Pero para mí, creo que en el Ecuador la primera vez en la historia se va a hacer la ficha técnica médica universal para todos los ecuatorianos, como tienen desarrollado todos los países en Europa y Estados Unidos la famosa ficha técnica médica universal. Eso permitirá que todos los ecuatorianos, donde vaya y a cualquier hospital o clínica, sepamos de lo que él tiene, de lo que él padece, para que no se cometa nunca ningún error y que pueda fallecer por falta de cuidado médico, que en este momento sí existe en el país".



Gustavo Larrea

"La pandemia evidenció los problemas del Sistema de Salud pública ecuatoriano. Todo el sistema de salud preventiva, prácticamente colapsado; la gran mayoría de centros y subcentros de salud, cerradas; miles de médicos, despedidos porque se considera que la epidemiología no era necesaria en el Ministerio de Salud Pública. Perdimos tiempo. Mucha gente se contagió en los hospitales porque no había una red de atención primaria de salud. Vamos a tener que hacer una reforma profunda del Sistema de Salud Pública. Fortalecer la red primaria de atención, fortalecer la hospitalaria desde luego, dotando de medicinas y equipamiento que la gran mayoría de la red hospitalaria no la tiene, lamentablemente. No se trabajó con sentido de urgencia para combatir la pandemia. Se habló de la necesidad de usar los celulares para saber y establecer la trazabilidad de los contagios. Nunca se lo hizo. No pasó más allá de ser propaganda. Es necesario ahora que el Gobierno nacional actúe con urgencia para traer tantas vacunas como sean necesarias para todos los ciudadanos ecuatorianos. Esa es la cura actual y la mejor política económica, además".



Carlos Sagnay

"Es una verdadera lástima que este gobierno haya reducido los presupuestos de salud y educación; vamos a dar los mayores presupuestos jamás vistos en la historia del Ecuador para salud y educación porque queremos un país desarrollado y no hay país desarrollado que no dedique grandes cantidades de dinero a estas áreas. Tenemos que seguir el liderazgo de grandes potencias, y vacunar a la gran mayoría de la población es indispensable, estamos hablando aquí de unos 200 millones de dólares que tenemos que destinar a las vacunas para que por lo menos el 60% de la población ecuatoriana llegue a ser vacunada en las dos fases, teniendo en cuenta que hay más vacunas en el mercado el precio tendrá que bajar poco a poco, hablamos de la segunda m mitad del 2021 y el próximo año, pero vamos a modernizar nuestros hospitales, darles el equipo necesario, jamás volveremos a ver que los médicos no tengan los equipos necesarios para defenderse de un virus y que se estén cayendo muertos en el suelo, como ocurrió con este gobierno, nunca más esa experiencia".



Giovanny Andrade

“Esta pandemia nos ha traído cosas muy malas, hemos perdido familiares y amigos en esta pandemia; dos de mis mejores amigos fueron llevados al cielo. Vamos a vacunar al 100% de los ecuatorianos, que quieran vacunarse, para que puedan salir de esta pandemia, además de eso potencializaremos la salud en el país.



Vamos a potencializar los hospitales, que tenemos, y vamos a traer fuentes de empleo para que nuestros médicos sigan teniendo el empleo en los diferentes hospitales.



Vamos a potencializar la construcción de megas hospitales para toda la ciudadanía. Tenemos que quitarnos esto de la cabeza, porque tenemos una pandemia que está fija en el Ecuador, debemos darle la economía necesaria para que esto salga adelante.



Pero más allá de eso, vamos a ver el Seguro Social, necesitamos dar seguro y salud a todos los ecuatorianos, ahora ha sido totalmente botado el pueblo ecuatoriano y necesitamos cambiar esto. Necesitamos darle una salud que llegue a todas las áreas del pueblo ecuatoriano; no solo a los que están en las ciudades, sino a las a las ciudades totalmente alejadas. Debemos ver por cada ecuatoriano, debemos recobrar el Ecuador para que todo ecuatoriano tenga salud”.



Paúl Carrasco

"Ecuatorianos y ecuatorianas hace 11 meses, un mes antes de que empiece la pandemia, nosotros decidimos crear un hospital que se llama: Juntos hospital en tiempo real, en Facebook, como se debe desarrollar la salud moderna y qué hemos hecho: le damos atención inmediata, usted ingresa a su Facebook, pone un Messenger a Juntos Hospital en tiempo real y atiende de forma gratuita un comunity, con un protocolo y le pasa a un médico voluntario. Así hemos trabajado, hemos atendido a 345 mil personas, hemos salvado vidas de 1670 personas por Covid, nosotros estamos convencidos de que la salud debe ir a la gente no la gente a la salud y eso lo hemos hechos, por lo tanto, es indispensable diseñar una nueva propuesta moderna. Entre a Juntos Hospital en Tiempo Real y vean lo que estamos haciendo, si sin ser gobierno lo hemos hecho, cuando seamos gobierno la salud va a estar en su casa, la atención primaria, promoción y prevención va a estar en su territorio, pero, además, estamos convencidos de que debemos llegar a un acuerdo con el sector privado para que ellos también traigan vacunas para sus trabajadores y empleados, así como el Ministerio de Salud".



Ximena Peña

"La salud nunca más será un privilegio, nunca más mi gente tendrá que pagar por recuperar el cadáver de su familiar o por acceder a un respirador. La salud es un derecho y debemos garantizarlo como tal.



En mi gobierno priorizaremos la vida por sobre la deuda, por eso destinaremos los recursos necesarios para enfrentar con eficiencia la pandemia. La economía no se recuperará sino garantizamos lo antes posible vacunas para todos. Vamos a acelerar el proceso de compras de vacunas. También vamos a contratar personal de salud capacitado para vacunar a 10millones de ecuatorianos hasta finales de año; es decir, un ritmo de 60 000 ciudadanos por día. También vamos a invertir en el primer nivel de salud y también en la vigilancia epidemiológica, por ser los servicios más cercanos a nuestra gente.



Pero, el Ecuador también tiene otro grave problema de salud pública, que es el embarazo adolescente. Tenemos la segunda tasa más alta en la región. Nuestras jóvenes, casi 50 000, tiene o dan a luz cada año. El embarazo precoz frena el futuro de nuestros jóvenes. Por su futuro, que también es el futuro del Ecuador vamos a invertir USD 50 millones para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes".



Guillermo Lasso

"Aprovecho esta ocasión para demandar del presidente Moreno, una solución inmediata con un plan firme para traer las vacunas necesarias. No podemos esperar hasta el 24 de mayo, cuando asumamos el gobierno.



Tiene que hoy encontrarse una solución para todos los ecuatorianos.



En segundo lugar he escogido como binomio a un médico, precisamente por los problemas de salud y con Alfredo Borrero vamos a llevar a cabo una reforma del sistema de salud del Ecuador integrando el sistema de salud público con el sistema de seguridad social y coordinando con el sector privado.



Lucharemos contra la corrupción para que los hospitales dejen de ser moneda de cambio de los políticos y lucharemos también contra la ineficiencia, para tener hospitales con suministros médicos, con médicos ecuatorianos y con alta tecnología.



He requerido atender la salud de los ecuatorianos. Téngalo por seguro que nuestro objetivo será salud gratuita, de calidad, con calidez, con un sistema de salud que finalmente funcione, con los recursos que son suficientes del Estado, de la seguridad social, para impulsar la solución que demanda la familia".

Ronda de réplica



Isidro Romero

"Ecuatorianos, después de este desastre de la pandemia que hemos tenido, yo quiero decirles a todos ustedes que la prioridad absoluta en mi gobierno será la salud para todos los ecuatorianos.



Pero si no hacemos la medicina preventiva, jamás vamos a lograr algo definitivamente de innovación médica en este país.



Voy a hacer el médico familiar, que es para prevenir la salud de todos los ecuatorianos. Y consistirá, básicamente, en crear un local donde habrá un consultorio. Al lado, un laboratorio. Y al otro lado, una farmacia solidaria.



Eso nos permitirá a nosotros que todos los ecuatorianos vayan al médico familiar antes de ir a un hospital, para que ese hospital no llene el colapso, como ha pasado actualmente. Y la prevención es lo más grande que puede hacer un país, como lo han hecho todos los países de desarrollo en Europa y Estados Unidos. Debemos aprender de ellos".



Gustavo Larrea



"La salud no es una mercancía, es un derecho. Hoy queda claramente demostrado que es un derecho de los ciudadanos. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia si las teorías noveleras se hubieran impuesto en el mundo y la salud hubiese dejado de ser un derecho y hubiese pasado a ser una mercancía? Imaginemos el desastre y el colapso que tendría la humanidad entera. Por lo tanto, hay que consolidar ese derecho con acceso de la población a una salud de calidad. Desde luego ahora tenemos tecnología de punta que puede servir para una salud directa en cada hogar, en cada familia a través de la telemedicina. Debemos dar ese paso histórico: fortalecer el sistema de subcentros de salud cercana a la comunidad a través de la telemedicina y tener un sistema hospitalario de primera como el país merece".

​

Carlos Sagnay

"Con nuestro gobierno acabará la mala costumbre de los gobiernos de meter la mano al IESS, le han robado, han dejado al IESS quebrado. No vamos a incrementar las contribuciones de los afiliados al IESS ni el número de años de contribuciones para jubilarse; me voy a sentar con directivos para saber a cuánto asciende la deuda del Estado con el IESS y la pagaremos, luego de ponernos de acuerdo; vamos a revisar la forma en que se hacen las inversiones del IESS, teniendo en consideración que el afiliado es el dueño de los dineros y es a ellos a los que tenemos que servir y el riesgo de ellos es bajo, no es alto como se ha creído, es para prevenir y para tener el capital que sea necesario para pensiones jubilares".



Giovanny Andrade

“Hemos visto ecuatoriano, que todos te han metido la mano en el bolsillo, de derecha, de izquierda, de todo lado, de centro, te han metido la mano en tú bolsillo y no te han dado realmente la salud que has necesitado. Ahora vamos a cambiar, porque vamos a recuperar el Ecuador para ti ecuatoriano.



Es hora de cambiar la realidad en Ecuador, es tuya la salud ecuatoriano, por eso vamos a potencializar la salud, vamos a potencializar la inversión en la salud, para que puedas ir a esos hospitales y te puedan atender. Para que este país sea tuyo, no de los demás, tuyo; ahora es cuando vamos a recobrar el Ecuador para que tú te puedas atender, para que lleves a tus hijos a las vacunas y para que puedas salir adelante ecuatoriano”.



Paúl Carrasco

"Yo creo que hay que hacer una invitación a ustedes compañeros candidatos Isidro, Gustavo, Carlos, Geovanny, Ximena, Guillermo, a ustedes, a la gente de sus movimientos y de sus trabajos para que se atiendan en Juntos hospital en tiempo real, nosotros dividimos el territorio en zona urbana por cinco mil personas y en la zona rural por tres mil personas y tenemos una unidad de atención médica cercana para los habitantes del país. Es decir, universalización del país y vía red social, no estoy hablando de algo que vamos hacer, ni estoy criticando a nadie, estoy diciendo que ya lo estamos haciendo y que eso puede convertirse en un modelo de salud pública que tiene que ir acompañado con consejo nacional participativo de salud donde estén los médicos, los sectores sociales, las organizaciones sociales y consejos cantonales de salud".

​

Ximena Peña

"Durante los últimos tres años se redujeron USD 720 millones por parte del Gobierno al derecho de la salud. Por eso, es fundamental recuperar el presupuesto para que la salud sea un derecho



Quiero mandar un mensaje claro a nuestros profesionales de salud, a los hombres y mujeres que estuvieron en primera línea, respondiendo y salvando la vida durante la pandemia.



Para ustedes mi compromiso de estabilidad laboral, no es posible que hayan sido llamados héroes y heroínas, y luego maltratados simplemente por reclamar su derecho al salario y a trabajar con dignidad. El 65% del personal de salud son mujeres, es decir, que la contribución de la mujer trabajadora del sector salud estuvo ahí presente, en momentos tan duros, enfrentando el peor momento de la pandemia. Para ustedes, mi abrazo y mi reconocimiento".



Guillermo Lasso

"Quisiera que aprecien el contraste entre una iniciativa privada que llevamos adelante con Alfredo Borrero en abril de este año, salvar vidas. Con un aporte de más de 10 millones del sector privado llegamos con medicinas, insumos y equipos médicos a más de



340 centros de salud en 221 cantones del Ecuador con apenas USD 10 millones, el presupuesto de salud el gobierno y del IESS juntos llegan a cerca de 5 mil millones.



Penosamente la corrupción, la ineficiencia hacen que esos 5 mil millones de dólares no sean suficientes para un servicio de salud gratuita, de calidad y calidez. Nosotros llevaremos a cabo esa reforma para que ese presupuesto llegue los servicios de salud a todos".

Guillermo Lasso

"Pareciera que los ecuatorianos nos hemos olvidado de salid en paz por las calles de Ecuador. La violencia domina todas las calles en distintas formas: robos, sicariatos, asaltos, violación y abuso de menores.



En nuestro gobierno vamos a fortalecer a las instituciones, a la Policía con más elementos, con equipos y también con entrenamiento adecuado, a nuestras gloriosas de las FF.AA., quienes deberán ayudarnos a controlar las fronteras y así detener la amenaza desde el exterior hacia el Ecuador por la vía del narcotráfico y la trata de blancas.



Vamos a tomar una decisión política muy clara. El Presidente de la República le dirá con claridad a la Policía y a las FF.AA. que actúen, porque son las fuerza pública y tiene la obligación de defender a todos los ciudadanos.



Hemos propuesto también un sistema de seguridad para el campo, para los agricultores y los ganaderos.



No buscamos que porten armas, lo que queremos que tengan seguridad para ellos, para sus familias, que protejan la dignidad de su esposa, de sus hijos, y proteja su patrimonio muy bien ganado.



La seguridad interna y externa será prioritaria para devolver la paz a todos.

​

Ximena Peña

"La inseguridad es la tercera preocupación de los ecuatorianos. Cerramos el 2020 como el año más violento de los últimos siete. Más femicidios, más homicidios, un incremento de 20% en delitos. El 60% de las víctimas fueron madres y dejaron 1 000 niños en la orfandad.



Esa es la realidad. ¿Qué proponemos? En primer lugar, las armas en manos de la Policía y no en manos de los ciudadanos. Es importante garantizar seguridad en nuestras calles. La



La Policía debe estar protegiendo a la gente, en las calles, no en Carondelet, protegiendo al Gobierno. En segundo lugar, seguridad jurídica y recursos para los 53 000 policías, que deben tener condiciones para realizar su trabajo de enfrentar a la delincuencia, sin miedo.



También, vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y nuestras mujeres, que tengan ustedes una justicia y una policía especializada para combatir la impunidad. Solamente, el año pasado, 1 780 casos de violencia intrafamiliar, de estos solo 100 se han investigado y solamente cinco tienen sentencia. Por eso es importante luchar contra la impunidad".



Paúl Carrasco

"En el país existen 50 000 policías aproximadamente poco más; hay 80 000 guardias de seguridad privada que están en condiciones precarias laborales que hay que mejorarles sus condiciones laborales; existen 10 000 policías metropolitanos o municipales, pero además existe la sociedad civil, las organizaciones barriales y los taxistas. Nosotros qué proponemos: crear consejos cantonales de seguridad, en esos consejos cantonales, siendo un esfuerzo de todos, lo que planteamos que las rutas por los circuitos de seguridad los maneje la policía, pero si ahí están guardias de seguridad privado hay que darles la posibilidad de que ayuden con el sector privado, con las empresas, para que ellos también cuiden esos circuitos en las calles y nos ayuden con la policía. Pero también está la guardia municipal que nos ayuden con esos circuitos y que los ciudadanos organizados se encarguen de los UPC’s y que haya rondas barriales organizadas todos los días cuidando al barrio y a la ciudadanía y los taxistas se vuelvan los ojos de la ciudad para reportar los problemas que existen en la ciudad. Con esto qué vamos a hacer para mejorar, vamos a dar un celular a cada policía, no para que llamen a su familia sino para que todos tengan la posibilidad de conectarse con la Policía"

​

Giovanny Andrade

“Ecuatorianos, debemos primero revisar todas las leyes que están en la parte judicial; y esta, principal, es el COIP, porque ahora vemos que un delincuente es atrapado por la Policía Nacional y al siguiente día está soltado en las calles nuevamente; debemos reformar esto para darle la seguridad a los policías necesaria de que el ladrón no va salir.



Segundo, debemos darles a ellos armamento y todo el implemento necesario que tengan y más que todo, necesario, para que tengan prevención también; vehículos rápidos, donde puedan atrapar delincuentes, armamentos y todo lo que necesiten. Debemos sacar a las Fuerzas Armadas a que patrullen en las calles, como era antes, porque ahora la delincuencia está en cada ciudad y en cada esquina de nuestra ciudad; por lo tanto, debe ser una ayuda para la Policía, las Fuerzas Armadas.



Debemos revisar claramente el sistema judicial para que los jueces no se basen en lo que ellos piensan, sino en las leyes del Estado ecuatoriano.



Debemos revisar en cada una de las ciudades los PAI que tenemos, que sean abastecidos para toda la ciudadanía, para que todos los barrios tengan su seguridad, para que el policía también se sienta tranquilo si tiene que defender a la ciudadanía y no tenga que ir preso si coge a un ladrón o dispara porque realmente lo tuvo que hacer”.



Carlos Sagnay

"Mi programa de gobierno data del 2006 cuando me inicié en política ecuatoriana y desde entonces he hablado del fortalecimiento de instituciones del estado, todas necesitan fortalecerse, CNE, TCE, Asamblea, Fiscalía, absolutamente todas. Pero en temas relacionados a inseguridad debemos fortalecer a la Policía y a las FF.AA. Vamos a levantar la autoestima de nuestros policías, ya no van a ser lo chapitas a los que les dan USD 10 y están felices con esa coima, los vamos a preparar bien, adecuadamente, les vamos a dar el entrenamiento necesario para levantar la autoestima y los vamos a equipar para que no sean víctimas de delincuentes que portan armas y ellos no pueden utilizar, por ejemplo, vamos a hacer de la Policía Nacional una institución respetable y respetada, que sea como EE.UU. y Gran Bretaña, donde mucha gente quiere ser policía y no se les desprecie como aquí; igual con las FF.AA. porque tienen que precautelar nuestras fronteras, por donde llegan delincuentes, no podemos aguantar eso más".



Gustavo Larrea

"Los problemas de seguridad han crecido en el país, especialmente en este último año producto, además de los problemas que ya el país tenía -económicos, sociales-, producto de la pandemia. Ha habido algunas propuestas en un debate, no diría abierto, pero velado al fin, de armar a la ciudadanía. Yo fui hace más o menos un mes y medio. Rebatí esta propuesta de armar a la ciudadanía. Todo lo contrario: lo que hay que hacer es armar a la Policía y desarmar a la delincuencia. No solo operativos eventuales sino permanentes de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para desarmar a la delincuencia. Y fortalecer la Policía comunitaria que en muchos barrios está funcionando bien y que hay que ampliar a todos los sectores, tanto urbanos como rurales: Policía de cercanía, Policía que genera ayuda inmediata en caso de un robo o el cometimiento de un delito; fortalecer la inteligencia policial contra el crimen organizado, contra la delincuencia organizada. Fortalecer la Policía dotándolo de equipamiento tecnológico, armamento adecuado. El Estado ya invierte en la Policía. La Policía ha avanzado y mejorado mucho. Hay que fortalecer más para el combate eficiente a la delincuencia."

​

Isidro Romero

"La verdad que la seguridad ciudadana en este país no existe. Hay una verdad. Cada año vimos que hay más policías, los dotan mejor a los policías. Entran las Fuerzas Armadas. Intentamos controlar muchas cosas.



Pero yo les voy a decir una cosa a todos los ecuatorianos. Si no cambiamos la ley y no la endurecemos y no manejamos con fortaleza a todos los delincuentes, rateros, sinvergüenzas y corruptos que hay en este país, jamás vamos a avanzar.



Yo tengo una idea muy clara y lo digo con valentía, con valor, con fortaleza. Si nosotros no aplicamos la pena de muerte a los asesinos, a los criminales que matan en las calles a los ecuatorianos y violan a las mujeres ecuatorianas, nada va a pasar en el Ecuador poniendo más policías o poniendo en actividad a las Fuerzas Armadas del Ecuador. La fortaleza y la fuerza es la que debe terminar con tanta delincuencia.



Y a los jueces, lo mismo les digo. Hay muchos buenos jueces y también jueces sinvergüenzas, que también deberán pagar por ello.



Y debemos también hacer un reordenamiento de las armas en este país".



Ronda de réplica

Guillermo Lasso

"Tenemos que fortalecer la justicia, la Fiscalía. Tenemos que aumentar el presupuesto de estas dos funciones del Estado sin que el Gobierno meta la mano, pero tenemos que promover su desarrollo y su fortalecimiento, para evitar que los delincuentes salgan de las cárceles, para que cumplan las penas, para que la Fiscalía pueda actuar con mayor eficiencia, con mayor seguridad y evitar que los delincuentes, una vez que entren a la cárcel sean liberados, vueltos nuevamente a la cárcel, nuevamente liberados.



Tenemos que fortalecer a justicia. Tenemos que fortalecer la Fiscalía. Tenemos que modernizarlos, tenemos que apoyarlos con presupuestos y respaldar la seguridad ciudadana con el fortalecimiento de la Policía, de las FF.AA., la Justicia y la Fiscalía".



Ximena Peña

"Quiero enfatizar mi rechazo a la propuesta del porte de armas generalizado. Ya tenemos legislación que permite que nuestros agricultores, nuestros pescadores tengan armas, por ejemplo, de ser necesario. Pero, eso de querer que los ciudadanos estén armados es promover violencia con más violencia. Está comprobado que en hogares donde una mujer es víctima de violencia intrafamiliar tiene 7 veces más probabilidades de morir de un tiro cuando existe un arma en ese hogar. No es la manera, entonces, tenemos que fortalecer a nuestra Policía, que debe recuperar su rol preventivo y comunitario. Debe precautelar la seguridad de la mano de las comunidades, pero también una última reflexión.



La delincuencia por la pandemia, claro que se ha incrementado; era de esperarse ante la falta de capacidad del Gobierno de generar políticas de alivio para los ciudadanos en medio de una pandemia. Si queremos combatir la delincuencia tenemos que generar empleo y combatir la pobreza".



Paul Carrasco

"La seguridad ciudadana esté en su barrio, en el bus, está en la esquina, entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer la red antidelincuencial, es decir, una red entre la policía, sectores privados y los ciudadanos organizados cuidando su barrio, cuidando la cuadra, es la hora de arrinconar a los delincuentes, pero para eso necesitamos ampliar los cuidadores del barrio, los cuidadores de los seres humanos y tenemos que ser todos nosotros y por lo tanto entonces es necesario dotar de tecnología a la policía, pero también de tecnología a los ciudadanos, a través de una plataforma en sus celulares para que todos estemos conectados y ojo sin costo al celular de los ciudadanos sino con costo al Estado para ser eficientes de una red ciudadana de control de mi barrio".



Giovanny Andrade

“Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error, realmente catastral, muy grande. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que nuestra Policía, nuestros servidores policiales, no sirven de nada. Debemos mejor darles a ellos el implemento necesario para que puedan salir adelante. Si mantenemos esa visión vamos a cambiar y dar mayor seguridad.



Las Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, deben estar patrullando las calles. Y debemos ver otra distancia hacia los delincuentes, debemos encerrarlos y cogerlos presos. Necesitamos cambiar el COIP para que tengamos una reforma legal y no puedan salir los delincuentes al siguiente día. Debemos ver estas cosas de cambios en las leyes del Ecuador, debemos armarnos mejor de valor para darle toda la necesidad a los policías que están alrededor nuestro”.



Carlos Sagnay

"Otra de mis propuestas, desde el inicio de mi carrera política es ser duro contra el crimen y duro contra las causas del crimen. Vamos a endurecer las penas, vamos a eliminar el dos por uno que es una alcahuetería, vamos a introducir la cadena perpetua, no solamente para los delincuentes comunes y corrientes, si no sobre todo para los delincuentes de cuello blanco, que no solamente son ladrones, si no que son traidores a la patria; y los vamos hacer trabajar para que se ganen el sustento diario. Es decir, ese presupuesto que va actualmente a alimentación de los delincuentes lo vamos a traspasar par alimentación de los niños y de los jóvenes, de esta manera nosotros vamos a atacar las causas del crimen, las causas del crimen son la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades y eso vamos..."

Gustavo Larrea

La inseguridad es un problema integral, no es solo un problema policial. Es un problema económico, social. Este año el desempleo es una de las causas de que haya aumentado la delincuencia común. Por lo tanto, se requieren transformaciones integrales. Pero hay otro aspecto importante de la seguridad, que es la violencia cotidiana, que no solo es la delincuencia, sino la violencia contra la mujer, la violencia por la discriminación a la mujer, a la gente por el color de su piel, por su cultura. Es parte de la violencia sistémica de nuestro país y de nuestro Estado y eso hay que cambiar profundamente. Una sociedad que sea capaz de reconocerse diversa, de construir su unidad desde la diversidad, con respeto pleno a los derechos de las mujeres, de los niños, de los afros, de los pueblos indígenas.



Isidro Romero

"Dos temas quisiera tratar últimamente. Uno, en relación a los corruptos, cadena perpetua e incautación de sus bienes.



Quiero hablar sobre las cárceles y los presos. Aquí van a haber muchos presos y muchas cárceles, pero todos los presos en este país trabajarán en granjas agropecuarias carcelarias, en carreteras, en minería.



Nunca más habrá un crimen en una cárcel. Se levantarán a las 5 de la mañana, trabajarán a las 7, regresarán a las 6 de la tarde y no tendrán un minuto en su vida para pensar matar al de la celda de al frente, ni meterse la droga como ha existido en este momento.



Cambiaremos el sistema carcelario, porque toda la gente que va a la cárcel tiene el derecho de reiniciarse luego en su vida social. Y el trabajo dignifica al hombre".

Isidro Romero

"Realmente, la corrupción es una lacra que no solamente está en el Gobierno, sino que está en la sociedad ecuatoriana hoy día. La verdad que la corrupción hay que castigarla de la forma más fuerte, con valentía y sobre todo con puño duro.



Yo lo expresé hace un momento y lo repito nuevamente, que para todos los corruptos que haya en el país y que roben el dinero del pueblo ecuatoriano tendrán cadena perpetua. Pero a la vez, el Gobierno le incautará los bienes que han tenido en forma incorrecta.



¿Y qué va a pasar, en el fondo, a esta gente? ¿Alguien me va a robar en el Gobierno sabiendo que van a estar en la cárcel eternamente y que sus familias quedan en la quiebra? Yo creo que nadie va a robar en este país.



Si no endurecemos las penas y no damos ejemplo y no damos valentía, que en este país nadie roba, porque lo que nos han robado han destruido la economía, la alimentación, la educación, la salud de este pueblo. No hay derecho. Tanta rata que ha habido en este país. Y hay que castigarla como debe corresponder, con valentía y con hombría. Aquí va a haber un presidente valiente".



Gustavo Larrea

"Los problemas que atraviesa nuestro país de corrupción se evidencian cuando tenemos a más de 10 exministros de Estado y gerentes de empresa públicas con sentencias ejecutoriadas; cuando tenemos más de 10 prófugos, algunos también ya con sentencias ejecutoriadas, expresidente, exvicepresidente de la República. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un sistema jurídico que lo permite. La Ley de Contratación Pública es el covid de la corrupción, de la pandemia de la corrupción. Esta ley hay que cambiarla de raíz, no solo la reforma que acaba la Asamblea de aprobar hace unas semanas, sino que hay que cambiarla de raíz. La Contraloría General del Estado no interviene porque la Constitución le prohíbe, sino solo cuando los contratos han concluido y la obra pública ha sido entregada. La Contraloría General del Estado debe intervenir desde el inicio de la contratación pública. Todo contrato debe ser público. Hay que eliminar el sistema actual de contratación pública porque es un sistema que permite la corrupción. No solo se trata de tener un Gobierno honesto y honrado. Se trata de tener una ley que impida que la pandemia de la corrupción siga corroyendo toda la República".

​

Carlos Sagnay

Mi propuesta es gobernar con el ejemplo de transparencia, de honestidad, de eficacia y de eficacia He dicho constantemente que voy a garantizar la permanencia de todos los funcionarios públicos, a cambio de la eficiencia, que significa cero corrupción. Cuando encontremos a un funcionario corrupto no solo que le vamos a despedir, con visto bueno, sin indemnización sino que le vamos a seguir el juicio correspondiente, para meterlo a la cárcel, con cadena perpetua y tendrá que trabajar para su sustento diario. Con esto tendremos un sistema público eficiente y todas las empresas del Estado serán eficientes, me voy a encargar de levantar empresas del Estado que este gobierno y otros se han encargado de dilapidarlas y dejarlas en el suelo y pretender venderlas. Las voy a levantar, soy administrador de empresas, eso es lo que hace un administrador de empresas, levantar a las empresas del Estado porque voy a manejar la función pública, habrá cero corrupción, mi gobierno es de transparencia y de cero tolerancia a la corrupción, tendremos un presupuesto con cero déficit porque vamos a transparentar todas las compras públicas.



Giovanny Andrade

“Crearemos la contaduría general del Estado, una institución gubernamental que controlará antes de que se entreguen dineros en cualquier contrato, es el control previo que nos quitaron a nosotros. Debemos implementar nuevamente con esta contaduría general del Estado este control previo, para todos los fondos reservados y para todo dinero que salga Estado ecuatoriano.



El día de hoy no sabemos dónde van nuestros impuestos, no sabemos en qué se pueden invertir, ahora la contaduría general del Estado, que es el contador nacional, va a decirnos dónde y vamos a tener un país abierto para poder ver dónde se van los fondos, para que cualquier ciudadano pueda entrar a la página y pueda revisar hasta los costos de lo que se va a implementar y dar para las construcciones o cualquier cosa que necesita el Estado



Necesitamos abrir, necesitamos tener transparencia, para que todos los ecuatorianos puedan relacionarse con los gastos del Estado y saber dónde va su dinero de su bolsillo de sus impuestos. Necesitaos ver a todo corrupto y sancionarlo completamente y si es un ministro o si es el presidente de la República pues tiene que ser nombrado ante todo el pueblo ecuatoriano para que no lo haga más y tiene que ser separado del Gobierno”.



Paúl Carrasco

"Proponemos una consulta popular en la cual se pueda aprobar: primero jueces sin rostro para que no sean ni coimados ni presionados ni amenazados por los corruptos; segundo hay que independizar a los jueces del sector político, entonces este momento el Consejo de la Judicatura más allá de los concursos que hace, sabemos que mete mano el gobierno de turno, por lo tanto es necesario que las universidades con sus profesores de las facultades de jurisprudencia sean los que escojan a los jueces y los escojan por una vez en su vida los profesores, en un sorteo salen y nuevamente la siguiente vez son otros profesores. Ciudadanicemos a la justicia, transparentemos escogiendo bien a los jueces y luego, claro, cadena perpetua para los políticos de elección popular que se les ha demostrado corrupción, pero también a los funcionarios públicos que han sido coimados y a los privados pues que coiman, indudable pues, a ellos la muerte civil, eliminemos sus derechos ciudadanos para siempre, es necesario, mano dura pero también es necesario proponer independencia de la justicia y finalmente, también hay que trabajar en la sociedad, a través de la familia".



Ximena Peña

"Voy a hablar con la honestidad que requiere nuestro país y también el quehacer político. Yo aspiro a ser la presidenta de mi país, no aspiro presidir otra con todas las funciones del Estado.



La corrupción de cualquier gobierno debe sancionarse y juzgarse en las cortes, con autonomía del poder político y del poder económico. La corrupción, en efecto, es un mal que está presente en el sector público y en el privado y es una responsabilidad de todos erradicar la corrupción.



En mi gobierno vamos a profesionalizar el sector público, de tal manera que los cargos sean ocupados por personas honestas y capaces. Funcionario que llegue a ser inmiscuido en actos de corrupción deberá abandonar el cargo inmediatamente y enfrentar todo el peso de la corrupción.



El candidato Romero dice que la corrupción debe enfrentarse con valentía y hombría. Yo no diría hombría, porque yo creo que la valentía la tenemos todos los hombres y mujeres. La corrupción necesita enfrentarse con firmeza.



Se habla por transparencia, sin embargo, en esta contienda presidencial no solamente soy la única candidata mujer, también soy la única candidata que ha transparentado su patrimonio. De eso se trata el compromiso con la transparencia y con la ética. Ojalá todos los candidatos también hicieran lo mismo".



Guillermo Lasso

"Vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción con asesoría de la ONU, de la OEA, con integrantes que no tengan vinculación política en Ecuador ni relaciones personales, con dos objetivos: primero seguir la ruta del dinero para recuperar lo robado y segundo meter a la cárcel a los corruptos.



Luego debemos de llevar a cabo reformas legales. Estoy de acuerdo con reformas a la Ley de Contratación Pública. Debemos tener la opinión de la Contraloría previa a la contratación, no posterior, ya cuando se han ejecutado todos los actos de corrupción.



La Contraloría tiene que estar con su visto bueno previo, como era en el pasado.



Por último tenemos que fortalecer la justicia, la Fiscalía. Necesitamos dar más recursos a la justicia, para que internamente logre modernizarse, fortalecerse y más presupuesto para la Fiscalía, para que tenga más fiscales con lo que pueda atender cada uno de los casos, para llegar a su resolución y con ejemplaridad castigar a los corruptos, a aquellos que roban en contratos públicos y no pagan los impuestos".



Ronda de réplica

Isidro Romero

"La realidad, tanto como ha dicho Gustavo, la ley de contratación pública no solamente hay que eliminarla, hay que quemarla. Pero hay una verdad. Este Gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, ha creado una serie de actividades que han permitido el mayor descaro de robo, de asalto al erario nacional y a todo el pueblo ecuatoriano.



La tramitología en este país dura tres, cuatro, seis meses o dos años. En mi gobierno habrá una ventanilla única y el trámite será solamente de 10 días.



Ojalá que tanto lo que nosotros queremos de este país se convierta en lo que deseamos a lo largo en nuestro futuro para nuestros hijos. Y ojalá que no exista el continuismo de muchos".



Gustavo Larrea

"Yo decía en mi intervención inicial que era necesaria una nueva Ley de Contratación Pública, que permita que la Contraloría intervenga desde el inicio. Pero que sea pública la contratación. No puede ser que la contratación sea secreto de Estado. No puede ser que la contratación en vez de ser pública se maneje entre gallos y medianoche. La contratación tiene que ser pública con veeduría ciudadana, con presencia de los medios de comunicación, tanto en el contrato de mil dólares como en el de mil millones de dólares. No es posible que no exista luz frente a la contratación, que sea secreta. La contratación tiene que ser pública y finalmente hay que hacer un trabajo para seguir la ruta de los dineros robados al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, trabajaré con los organismos internacionales y la cooperación internacional para descubrir la ruta del dinero y traer esos recursos".



Carlos Sagnay



"La Justicia en Ecuador no es confiable, vamos a introducir un sistema de escalafón para elegir a los mejores cuadros del Ecuador para que sean jueces y fiscales. Ya no serán jueces de biberón, como los que tenemos hoy sino aquellos que tengan la mayor experiencia posible, también el mayor conocimiento adquirido formalmente, a través de universidades, en pregrado, posgrado, con maestría, doctorados, pero sobre todo que sean transparentes, que su vida sea cristalina. De tal manera que ya no se los pueda comprar, que todos los ciudadanos ecuatorianos confiemos en nuestro sistema de justicia y no el que tiene más dinero es aquel que puede comprar al juez, al fiscal y hasta a los abogados de los contrincantes, de esa manera vamos a eliminar la corrupción en Ecuador, porque vamos a tener un sistema confiable. De esa manera vamos a eliminar la corrupción".



Giovanni Andrade

“La corrupción debe ser detectada antes de que ocurra, por eso la contaduría general del Estado verá esta clase de corrupción que existe. Pero también tendremos la Contraloría General del Estado, que será quien haga los procesos de auditoría después de los contratos; que mire qué es lo que ha salido, qué es lo que se ha vendido, qué medicamentos han salido de cada hospital.



Pero no podemos a él que sea juez y parte, que revise antes y después los contratos, por eso es necesario tener estas organizaciones. Vamos a crear una organización internacional antes de que ocurra y por eso le vamos a armar todo lo necesario para que vea la corrupción en cualquier parte del estado donde suceda, tenemos que evitar que se fuguen los dineros con los mismo de siempre”.



Paúl Carrasco



"Amigos y amigas del Ecuador la corrupción tiene que cambiar en las familias, cierto es que los políticos y los administradores públicos han generado corrupción, pero también la corrupción existe en el día a día y nosotros estamos convencidos de que la mujer es quien puede diseñar una propuesta distinta en la familia, de seres humanos diferentes, para eso proponemos una ley de acción positiva, todos los puestos superiores en el sector privado y en el sector público, puestos de alto mando, 50% generados para mujeres; las mujeres madres de familia y jefas de hogar deben tener prioridad en la contratación, es decir, la idea es que los recursos vayan a la mujer y la mujer ayude a construir una familia distinta".



Ximena Peña

"Se ha hablado de reformas legales. En efecto, es importante fortalecer toda ley que nos ayude a combatir la corrupción. Pero tenemos varias leyes aprobadas, que tienen un problema de implementación, porque no existen los recursos.



Cuando se crearon los juzgados anticorrupción en las últimas reformas del Código de la Función Judicial, el debate era de dónde vamos a tener la plata. Tenemos un fiscal por cada 100 000 habitantes, por eso para luchar contra la corrupción, tenemos que tener también la voluntad política, para garantizar recursos adecuados para una eficiente administración de justicia.



Hablemos de la corrupción privada, también. Corrupto es el que evade impuestos, corrupto es el que no paga la seguridad social de sus trabajadores; no solamente es corrupto el que recibe la coima, también es corrupto el que la da, el que la ofrece; por eso es fundamental también trabajar en la corresponsabilidad".

Guillermo Lasso

"Debemos combatir la corrupción siguiendo la ruta del dinero. Hemos conocido la estafa a al Isspol por cerca de USD 500 millones, pero no nos ha respondido quién autorizó la transferencia, qué banco recibió ese dinero, a quién se entregó ese dinero local o internacionalmente.



Seguir la ruta del dinero es fundamental en la lucha contra la corrupción, que vayan a la cárcel, pero no puede ser que salgan y disfruten el dinero mal habido.



Tenemos que recuperar ese dinero robado, porque son dineros sagrados del pueblo ecuatoriano.



Los candidatos debemos contar de qué vivimos, cuánto pagamos de impuesto, cuál es nuestro patrimonio



Guillermo Lasso

"El próximo 7 de febrero no es una elección cualquiera es un día trascendental para el Ecuador. Te invito a votar con responsabilidad, como un homenaje a aquellos muertos de la pandemia, como un homenaje a aquellos que buscan un empleo y no lo encuentran, como un homenaje a aquellas mujeres ecuatorianas que quieren emprender para sacar adelante a sus hijos y a sus familias.



Te invito a votar por un proyecto que fortalecerá la dolarización y que no andará con la novelería, de minería inversa, retirando el oro de los celulares.



Te invito a votar por un proyecto que tiene capacidad y experiencia, para junto con ustedes, llevar al cambio que el Ecuador requiere".



Ximena Peña



"Compatriotas, dentro y fuera del país. Son momentos difíciles, hemos enterrado a nuestros seres queridos, sin los abrazos que merecen los últimos adioses. Hemos fingido una sonrisa para no preocupar a nuestra familia, mientras hacemos malabares para poner algo de pan en la mesa, por no tener empleo.



Pero en algún lugar de nuestro ser mantenemos la esperanza de seguir luchando. No pierde el que cae, pierde el que no lucha. Hoy tenemos la posibilidad de forjar un futuro distinto, liderado por una mujer, por una migrante que ha vivido carencias, sacrificios, como la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Permítanme usar mi capacidad y mi talento al servicio de mi pueblo. Les hablo con el corazón, pero también con la razón que me dan miles de ecuatorianos con los que comparto preocupaciones y anhelos. Por eso, vota por las mujeres, vota por Ximena Peña, vota todo 35".



Paúl Carrasco



"Todos piden el voto. Yo creo que ustedes tienen la responsabilidad de escoger la mejor propuesta. Hay que construir con propuestas.



Cuando yo recorro con sorpresa el país, me encuentro con que todos me piden, los ciudadanos piden: “Bueno, qué ofrece, qué promete”. Y veo que se regalan cosas, que se ofrecen cosas.



Y yo respondo con una frase de un autor quiteño: “Cuando vengo, nomás vengo. Ya sabrás para qué vengo. A dejarte mi corazón, que es lo único que tengo”.



Nosotros tenemos corazón para ustedes, ecuatorianos, y el corazón de ustedes para el Ecuador. Juntos podemos hacer las cosas distintas".



Giovanni Andrade

“Conciudadanos soy Giovanny Andrade Salvador, yo les pido el voto porque quiero cambiar este país, gente nueva que realmente vea un nuevo amanecer. No confiemos en los mismos de siempre que quieren quitarle el pan de tú mesa. Y estos momentos han sido muy difíciles y hemos visto que esta mesa se ha visto fregada, sin nada que comer; entonces, denme ahora el voto para poder cambiar esta realidad, alguien nuevo, con propuestas firmes, déjenme ser un servidor del pueblo y para el pueblo. Geovanny Andrade Salvador, por un nuevo amanecer, Lista 19”.



Carlos Sagnay



"Queridos compatriotas ecuatorianos, por décadas, les dieron a escoger entre el menos malo, entre el cáncer y el sida, eso se acabó, ahora ustedes tienen la oportunidad para escoger al mejor para resolver los problemas económicos, políticos, sociales, éticos, morales, sanitarios que nos han dejado gobiernos pasados; revisen la trayectoria de todos, revisen no solo mi trayectoria política sino toda mi vida, que ha sido ejemplar. Me he preparado toda mi vida para manejar un país en crisis, igual en bonanza, pero sobre todo en crisis. La mujer ecuatoriana tendrá un espacio especial en el gobierno, se acabará la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y voy a investigar cuáles son aquellos que han interrumpido los procesos democráticos en Ecuador porque creen que en Ecuador se hace lo que les da la gana".



Gustavo Larrea

"Hay dos temas que me parecen muy importante tocar. El tema ambiental: proteger nuestras fuentes de agua, nuestros páramos; reforestar las cuencas hidrográficas, proteger a Galápagos, a la Amazonía. Y otro tema que me parece de crucial importancia: la violación a las niñas. No es posible que quien viola a una niña se le prescriba la causa. Fomentaremos e impulsaremos que ninguna de las causas por violación a niñas prescriba, que sea un delito de lesa humanidad y por lo tanto perseguible en todos los países del mundo. Y finalmente, es necesario que las niñas no sean doblemente víctimas: víctimas de la violación y víctimas además de tener que parir un hijo del violador. Por lo tanto, el derecho al aborto por violación. Finalmente llamarlos a votar con...."



Isidro Romero

"Mis queridos ecuatorianos, realmente lo que yo quiero y deseo, como todos ustedes, ver un nuevo Ecuador. Un nuevo Ecuador real, verdadero, lleno de principios y de valores. Créanme que tengo un gran deseo de servir a mi patria cuatro años que nunca serán de sacrificio, sino de orgullo, para poder servir a los ecuatorianos.



Y trabajaré, quiero decirles la verdad, trabajaré para la gente pobre de nuestro país. No me interesa trabajar ni para los ricos, ni las grandes empresas poderosas económicamente financieras, ni los banqueros de este país. Quiero trabajar para el Ecuador, para su gente, para la gente pobre, la gente de bajos recursos.



Y ojalá, en los cuatro años que sea gobierno, el nivel de vida de los ecuatorianos haya superado enormemente".