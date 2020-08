Resultados de primer caso de reinfección en Guayaquil se presentarán la primera semana de septiembre

LEA TAMBIÉN

Los detalles sobre el primer caso de reinfección del virus SARS- CoV-2, que causa la enfermedad de covid-19, en Guayaquil se revelarán entre el miércoles 2 y jueves 3 de septiembre del 2020, indicó José Barberán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS).

El paciente sería una persona ligada al sector de la salud, de 30 años, que dio positivo para el virus en abril. En agosto, reportó nuevamente una infección con síntomas de dolor del cuerpo y dificultades respiratorias que lo llevaron a terapia intensiva.



Barberán explicó que al paciente se le hizo la prueba del hisopado y se observó que el virus estaba nuevamente presente.



Como existía el antecedente del contagio y, se cuenta con la muestra del mes de abril, Barberán explicó que desde el lunes se empezará con la secuenciación para ver si es el mismo virus o si mutó.



De comprobarse la reinfección en Guayaquil, sería el segundo caso comprobado en un paciente ecuatoriano. Esto luego de que el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (IMUSFQ) reportara uno en Quito el sábado 29 de agosto del 2020.



Actualmente, el IMUSFQ es el único lugar que realiza el proceso de secuenciamiento en el país. El decano de la Facultad de Medicina de la UEES dijo que presentar una reinfección es algo esperado, pero no que le sucederá a todos los pacientes que adquirieron el virus con anterioridad.



“Todas las personas -contagiadas y no contagiadas-, no deben tener una falsa seguridad y suavizar las medidas de protección. La mejor vacuna es el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos y correcto uso de mascarilla”, refirió.



Barberán también afirmó que, de existir una reinfección, el riesgo para los pacientes es elevado porque anteriormente los pulmones ya estuvieron comprometidos por el virus.