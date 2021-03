Resultados de primera vuelta quedan en firme si TCE niega recurso a Pachakutik

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe definir si acepta o no a trámite el recurso subjetivo electoral que presentó el movimiento Pachakutik para lograr la apertura de paquetes electorales y se proceda con el reconteo de los votos contenidos en 20 050 actas.

Este es el último recurso con el que dispone la candidatura de Yaku Pérez, quien busca rectificar la proclamación de resultados que determinó que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) pasan al balotaje.



El departamento de comunicación del TCE informó este martes 2 de marzo del 2021, que mañana se podría analizar el pedido de Pachakutik.



Para el experto político, Fabián Pozo, esta demanda ante el TCE es la última instancia con la que dispone el movimiento indígena.



Si es calificada como procedente, habrá un plazo de 15 días para resolverlo.



“Hay un manejo bastante desprolijo de los recursos e instancias legales por parte de la candidatura de Pérez. Las inconsistencias no se han basado en las causales de ley y actualmente parecería usar un recurso de control de legalidad como una suerte de apelación”, advirtió el experto.



Pozo recordó que, si el TCE niega la acción, ya no quedarían recursos pendientes y quedaría en firma la proclamación de resultados.



El jurista Ismael Quintana aclaró que, de existir eventuales procesos penales o un examen especial, ya sea por Fiscalía o Contraloría, no servirán para anular las elecciones ya proclamadas.



En el movimiento indígena tienen puesta la esperanza en la decisión que adopte el Tribunal. Así lo dijo Marlos Santi, coordinador de la lista 18.



“Siempre enmarcados en la democracia vamos a seguir luchando para que se transparente. Nos queda una duda frente a la institucionalidad del CNE”, explicó.



Criticó además que los cinco vocales no han tenido la voluntad política de hacer ver la voluntad del pueblo. “Luego de haber llegado a un acuerdo para revisar las urnas, han retrocedido”.



Por ello, en la acción también pidieron dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral del pasado 26 de febrero.



Ese día el organismo electoral anunció que de las 27 000 actas que fueron presentadas por la lista 18, solo 31 cumplían los requisitos legales para una apertura de urnas y el sábado 27 procedió a hacerlo.



Las Juntas Provinciales Electorales sesionaron para recontar un acta en Santo Domingo de los Tsáchilas, una en Cañar, 15 en Guayas, dos en Los Ríos, una en Cotopaxi, una en Azuay, ocho en Esmeraldas, una en Carchi, y una en Pichincha. Luego de aquello, Yaku Pérez subió 612 votos; Andrés Arauz, 38; y Guillermo Lasso 127.



Por esa razón, a pesar de que Pachakutik, aún podía insistir en un nuevo recurso de impugnación en el CNE, prefirió interponer la demanda directamente en el TCE.



En tanto, el Consejo Nacional Electoral aún tiene pendiente proclamar resultados en 14 provincias del país y para los legisladores del exterior.