Resultado de referéndum 'es el inicio del cambio' para Perú, dice Presidente

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, consideró que el resultado del referéndum de reforma constitucional propuesto por su Ejecutivo, que según los sondeos fue hoy abrumadoramente apoyado por la ciudadanía, es "el inicio del cambio que deseamos para Perú y los peruanos".

El mandatario se expresó así en el Palacio de Gobierno de Lima, donde aguardó acompañado por su todo su equipo de Gobierno el cierre de los colegios electorales y la publicación de los primeros sondeos a pie de urna, los cuales mostraron que las propuestas oficialistas habían sido apoyadas más allá de cualquier posible duda.



"El pueblo se ha expresado de manera masiva y lo único que tenemos que hacer es cumplir con la decisión del pueblo y hacer las tareas correspondientes para implementar las decisiones", afirmó un visiblemente satisfecho Vizcarra.



El gobernante reconoció la "seguridad" de que las reformas "han sido acogidas mayoritariamente por el pueblo de Perú" y aprovechó para agradecer "a los millones de peruanos" que acudieron a las urnas en esta jornada de votación.



"Siempre dijimos que era importante el referéndum, pero este de por sí no cambia todo, es solo el inicio de un cambio que deseamos para Perú y todos los peruanos", dijo Vizcarra antes de destacar la coincidencia de que el día de hoy sea el aniversario de la Batalla de Ayacucho, "donde Perú selló la independencia de América" y también la fecha que Naciones Unidas designó como "día de la lucha contra la corrupción".



El presidente dijo que las reformas constitucionales, orientadas a combatir la corrupción, servirán para "esforzarse para que la vida de los peruanos mejore", aunque solo constituyen un "paso" de los muchos "que faltan que tenemos que dar".



Según las primeras encuestas a pie de urna, los peruanos aprobaron normas para la reforma de la Judicatura, el control de la financiación de los partidos políticos y la no reelección de congresistas, mientras que rechazaron la formación de un parlamento con dos cámaras, tal y como había solicitado el Gobierno.



La conformación de una Junta Nacional de Justicia recibió un 87,1% de votos válidos, el control de la financiación de los partidos un 85%, la no reelección de congresistas un 85,2% y la propuesta del Congreso bicameral fue rechazado por otro 85,1%, según la encuesta de la empresa privada Ipsos Perú.



El referéndum fue propuesto por el presidente el pasado 28 de julio del 2018, tras descubrirse una gran red de corrupción en la judicatura, lo que llenó de indignación a la población, escandalizada por el impacto en las altas esferas del país del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de América Latina.



Vizcarra, quien en marzo reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, que renunció para evitar que el fujimorismo en el Congreso lo destituyera por sus vínculos con Odebrecht, planteó una apuesta de lucha contra la corrupción que extendió a la reforma política.



Sin embargo, su anuncio se convirtió en un capítulo más del enfrentamiento que ha mantenido en los últimos meses con la mayoría fujimorista en el Congreso, que cuestionó sus propuestas e intentó frenar que la reforma judicial y política se lleve a referéndum.



Ante la dilación en la aprobación de sus planteamientos, Vizcarra planteó una cuestión de confianza que abría la posibilidad del cierre constitucional del Congreso, con lo que logró que fueran aprobados y sometidos al referéndum.



A raíz del escándalo de sobornos de Odebrecht en Perú, la Fiscalía de lavado de activos investiga actualmente a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la ex candidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión.