En Argentina se dieron a conocer los resultados del examen de ingreso a las residencias médicas. El médico ecuatoriano que grabó el documento en una primera instancia tuvo un segunda oportunidad y ya se sabe el desenlace.

De acuerdo con datos del medio La Nación, el galeno cayó al puesto 504 entre 592 candidatos que competían por los cupos en anestesiología en hospitales de la Nación, la Ciudad y la Provincia.

Médico ecuatoriano que grabó examen en Argentina obtuvo resultado

El médico tuvo una segunda oportunidad de rendir la evaluación. De todas formas, el Ministerio de Salud de Argentina lo denunció penalmente por el delito de defraudación a la administración pública.

A la par, la denuncia incluyó el pedido para que la Fiscalía investigue a quienes “hayan prestado su concurso o colaboración como instigadores, partícipes necesarios, cómplices o encubridores”.

El proceso para la segunda evaluación

El médico ecuatoriano denunciado por supuesto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas en Argentina volvió a presentarse a una nueva instancia de evaluación el jueves, 7 de agosto de 2025.

La jornada se dio en el Palacio Libertad, y estuvieron convocados 117 aspirantes bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que se detectaron posibles trampas en la primera prueba del 1 de julio. La información fue confirmada por el medio argentino El Intransigente.

Entre los asistentes estuvo el profesional señalado por utilizar lentes digitales con cámara, un caso que desató un escándalo de alcance nacional. Pese a haber sido denunciado penalmente, no existió una orden judicial para excluirlo del proceso, por lo que su participación fue legal.

La nueva convocatoria fue habilitada mediante la Disposición 61/2025 y la Resolución Ministerial 2274/25. Esta vez, las autoridades sanitarias pusieron especial atención en quienes habían superado los 86 puntos en la primera evaluación, cuyas notas se consideraron inconsistentes con sus antecedentes académicos.

El propio Ministerio de Salud de Argentina confirmó a El Intransigente que el postulante ecuatoriano se presentó “sin lentes ni cámara”, aunque sigue siendo investigado.

¿Qué incluyó la nueva evaluación?

La prueba duró cuatro horas y el uso de dispositivos electrónicos estuvo prohibido. Se realizaron inspecciones rigurosas en los accesos y el abandono del aula solo se permitió por razones extremas y bajo estricta supervisión.

La evaluación incluyó 100 preguntas nuevas, sin repetir ítems del primer examen, relacionadas con salud pública, del niño, de la mujer y del adulto.

De los 141 convocados, solo 117 se presentaron. Los 24 ausentes fueron eliminados del proceso de selección para las residencias médicas 2025, según informó El Intransigente.

Las consecuencias tras la acción del médico

En torno al actuar del médico, el Ministerio de Capital Humano de Argentina definió que únicamente convalidará los títulos médicos obtenidos en universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica.

