Primer fin de semana con nuevas medidas en Quito; 13 recomendaciones que se deben tomar en cuenta

Los taxis circularán todos los días y los vehículos particulares podrán salir dos domingos durante julio del 2020, en Quito. Estos son algunos de los cambios que se aplican en la capital este mes, tras una actualización de las restricciones del semáforo amarillo a escala nacional, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Las nuevas reglas dictaminadas por el COE nacional tienen salvedades para Quito, debido al incremento de casos positivos y a la saturación de atenciones en el sistema de salud.



A continuación, un recordatorio de lo que está permitido y no en la capital durante el sábado 4 y domingo 5 de julio del 2020.





1. Cines y teatros cerrados

​



A pesar de que los cantones del país que se encuentran en semáforo amarillo podrán reaperturar sus cines y teatros con un aforo máximo del 30, en Quito esos espacios permanecerán cerrados. No están permitidas esas actividades.





2. No a las reuniones sociales

​



A escala nacional, los cantones con semáforo amarillo podrán realizar reuniones de hasta 25 personas, guardando todas las medidas de bioseguridad, sin embargo, en Quito, ese tipo de reuniones están prohibidas.





3. Centros comerciales con 30% de aforo





El COE nacional dispuso que los centros comerciales y restaurantes podrán atender a sus clientes con el 50% del aforo permitido. No obstante, en la capital, esos establecimientos deberán operar al 30% de su capacidad. Los centros comerciales deberán realizar un estricto control para que el aforo en los locales se cumpla. A la entrada de cada establecimiento, se deberá poner un letrero con el número máximo de personas que podrán ingresar, y de llegar a su máximo, las puertas se cerrarán para evitar más clientes.





4. Toque de queda reducido

​



La restricción de movilidad por el toque de queda en la capital va desde las 21:00 a las 05:00, mientras que en el resto de cantones en semáforo amarillo es de 23:00 a 05:00.





5. Movilidad sábado y domingo

​



El sábado pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (2, 4, 6, 8 y 0). Mientras que por primera vez, este domingo 5 de julio, podrán salir a las calles los autos que terminen en número impar (1,3,5,7 y 9).





6. No bares ni discotecas

​



No está permitida la apertura de centros de diversión nocturna como bares, discotecas, karaokes, night clubs, billares, entre otros. Además, están prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados.





7. No habrá transporte interprovincial

​



A pesar de que estaba previsto que el transporte interprovincial se reanude el 1 de julio, esto no ocurrió. El COE metropolitano dio a conocer que ese servicio seguirá suspendido para Quito debido a la evolución de la pandemia en el Distrito. La medida será revisada nuevamente en una reunión prevista para el viernes 10 de julio.





8. El zoológico atenderá con el 30% de capacidad

​



El zoológico de Quito en Guayllabamba volvió a abrir sus puertas el 2 de julio y empezó a recibir a sus primeros visitantes. Las personas deberán medirse la temperatura, colocarse alcohol en las manos y desinfectarse los zapatos para poder entrar al lugar. Todos deben usar macarilla. Únicamente recibirá al 30% de su capacidad, es decir a 435 personas simultáneamente. El zoológico atiende de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00.





9. Taxis podrán circular el fin de semana





Los taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días (incluido el fin de semana) sin restricción de placa, al igual que el transporte institucional.





10. Habrá control en las vías



Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará operativos en las calles para verificar que se cumpla la restricción vehicular según el número de placa y el buen uso del salvoconducto.



11. Piscinas abiertas solo para entrenar

​



Se autoriza la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados, siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos desde el COE nacional. Solo podrán asistir los deportistas que formen parte de un club o de una escuela de natación. La actividad recreativa en balnearios continúa prohibida.





12. No habrá buses el domingo





El Municipio de Quito informó que no habrá servicio de transporte público el domingo en la capital. De lunes a sábado, operarán con todas las medidas de bioseguridad.





13. Parques para pasear con medidas de seguridad

​



Los parques y espacios verdes estarán abiertos este fin de semana, entre las 05:00 y 21:00, pero solo funcionarán al 30% de su capacidad. No se podrá realizar deporte en equipos, como jugar fútbol, vóley o básquet. Entre las actividades permitidas están caminar, trotar, correr y las actividades deportivas individuales, manteniendo el distanciamiento social obligatorio de al menos dos metros con otros deportistas.