Conozca las nuevas medidas que rigen en Quito desde este viernes 31 de julio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un nuevo horario de toque de queda regirá en Quito, a partir de este viernes 31 de julio hasta el 12 de agosto del 2020. La restricción para la movilización de las personas fue modificada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, que dispuso nuevas medidas ante la propagación del covid-19 en distintas zonas del Ecuador.

El toque de queda para Quito será de lunes a jueves desde las 21:00 hasta las 05:00 y de viernes a domingo desde las 19:00 hasta las 05:00.

El COE nacional dijo que la ampliación del toque de queda se aplica en 18 provincias. Además, el servicio de entrega a domicilio (delivery) podrá funcionar solo hasta las 22:00. El organismo, que regula las medidas para frenar el avance de la pandemia, informó que luego del 12 de agosto se emitirán nuevas disposiciones.

Buenos días. Recuerda que según la Resolución del COE Nacional, en Quito esta medida tendrá vigencia durante el periodo del 31 de julio al 12 de agosto, luego de lo cual se emitirán nuevas disposiciones. #SemáforoAmarilloEnQuito #QuitoContraElCovid19 pic.twitter.com/GbaRknCveL — AMT Quito (@AMTQuito) July 31, 2020



La resolución del COE Nacional mantiene las actividades laborales presenciales con una capacidad máxima del 25% en el sector público en la capital. Además, se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de restaurantes de la categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno, y turísticos autorizados por Ministerio de Turismo, únicamente como bebida de acompañamiento.



La apertura de cines y todo tipo de reuniones sociales siguen prohibidas en la ciudad.



En la resolución del COE Nacional también se dispuso las directrices para la circulación vehicular según las placas de los automotores, que estará permitida durante los cinco domingos de agosto.



En Quito, así como en los cantones con semáforo amarillo por el covid-19, el COE definió que los vehículos particulares con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) puedan circular sin restricción tres domingos: 2, 16 y 30 de agosto. En tanto, los automotores con placas pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán transitar los domingos 9 y 23 de agosto.





Disposiciones para circulación de vehículos según el color del semáforo:



Circulación durante el semáforo rojo



Lunes: placas terminadas en 1, 2, 3 y 7

Martes: placas que finalizan en 3, 4, 5 y 8

Miércoles: placas terminadas en 4, 5 , 6 y 9

Jueves: placas del último dígito de 6, 7, 8 y 0

Viernes: placas que terminen en 1, 2, 9 y 0.

Sábados y domingos no circulan vehículos particulares



Circulación en semáforo amarillo



Lunes, miércoles y viernes: circulan los automotores con placas impares

Martes, jueves y sábado: pueden transitar los vehículos con placas pares.

Domingo 2, 15 y 30: circulan los de placas impares.

Domingo 9 y 23: circulan los automotores con placa par.



Circulación en semáforo verde



Lunes: no circulan los vehículos con placas que terminan en 6, 8 y 0.

Martes: están prohibidos de transitar las placas que finalizan en 5, 7 y 9.

Miércoles: no circulan las placas 4 y 0.

Jueves: no circulan las placas en 1, 3 y 9.

Viernes: no pueden transitar los vehículos con placas 2, 6 y 8.

Sábado: no circulan las placas 1, 3 y 5.

Domingo: no circulan los vehículos con placas terminadas en 2, 4 y 7.