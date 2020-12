Conozca las restricciones que regirán en Quito el 31 de diciembre

Las autoridades municipales ratificaron la mañana de este lunes 28 de diciembre del 2020, que la comercialización de monigotes en los espacios públicos está prohibida para evitar las aglomeraciones de personas y el incremento de contagios de covid-19 en el Distrito Metropolitano de Quito.

El pasado 15 de diciembre del 2020 el Cabildo dio a conocer cuáles serán las medidas que se adoptarán en la capital durante las festividades de año viejo.



Hasta el 1 de enero del 2021 se suspende la vigencia de las licencias únicas relativas a actividades dedicadas a comercialización y venta de materiales pirotécnicos en el Distrito.



También se restringe en los bienes de dominio y uso público la comercialización y venta de materiales pirotécnicos y quema de monigotes y la combustión de globos con material inflamable en plazas, parques y demás espacios dedicados a la promoción turística, calles, vías o aceras, casas comunales, canchas, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros bienes.



Solamente se podrá vender monigotes en los locales que cuenten con la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). En la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se indicó, además, que no se otorgarán permisos temporales para expender figuras en sitios tradicionales como la avenida América, Carcelén o las inmediaciones de la Tribuna del Sur.



Sin embargo, en algunos sitios de la capital, como la calle Benalcázar, en el Centro Histórico, la plaza Santa Clara, la avenida de La Prensa y Carcelén, se ofertan años viejos de todo tamaño y color. Los costos van desde los USD 2 hasta los USD 200.



Este lunes la Secretaría de Seguridad del Municipio informó que el jueves 31 se realizarán operativos para controlar que se cumpla la normativa que prohíbe la venta de pirotecnia, la quema de muñecos en el espacio público. También se vigilará que las denominadas ‘viudas’ no ocasionen aglomeraciones y provoquen incidentes en las vías o semáforos.



A continuación, conozca otras restricciones que regirán durante el 31 de diciembre en la capital:



- Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), expresó que no se podrá comercializar juegos pirotécnicos. Según datos de esa entidad, desde el 2017 no se han registrado accidentes por manipular esa clase de materiales. "En el 2014 hubo cinco emergencias en las que se reportaron amputaciones. Tres en el 2015 y una en el 2016".



- Si existe un lugar que fabrica o distribuye fuegos artificiales, este recibirá una multa que puede ir desde las nueve hasta las 15 Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU).



- La multa es de USD 100 por comercializar pirotecnia o quemar muñecos en los espacios públicos. La sanción puede ascender a USD 800, dependiendo los daños causados en las calles, avenidas, plazas, parques o aceras.



- Está prohibido utilizar lluvias de estrellas o candelillas. Según el CBQ, al utilizarlas de forma inadecuada se pueden quemar alfombras, sillones o cortinas y luego provocar graves incendios.



- Los Bomberos recomiendan a la gente no usar juegos pirotécnicos en las viviendas por seguridad.



- Tampoco se podrá quemar los monigotes en terrazas. Hay una prohibición de hacerlo a cielo abierto.



- Las ‘viudas’ también están restringidas. En la normativa se especifica que el cierre de vías o la instalación de casetas o puestos de control sin que exista una emergencia será sancionado con una multa de USD 500. Con ello también se busca evitar las aglomeraciones que se producen por esa actividad.

- Para el 31 de diciembre y el 1 de enero se suspendió la venta de licor. Solo se permitirá en restaurantes, como bebida de acompañamiento. La multa va de 1 a 15 Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU).